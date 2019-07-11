貼文直批狼師！女學生痴心妄想踢鐵板

2019-07-11 21:52

［記者楊政郡／台中報導］卓女去年3月到台北某英語補習班補習，很快與張姓老師成男女朋友，對張撒嬌還有學貸28萬元未繳，張允諾協助，但交往幾月後驚覺張已婚，必須分手且再提出清償學貸遭拒，竟在臉書上揭露「你這狼師和女學生在一起，欺騙還沒離婚事實，他們會不會處置你啊」等恐嚇字眼，法官依恐嚇危安罪判她拘役55日，緩刑2年，附帶不得對張再有檢舉或恐嚇行為。

判決書指出，卓女（25歲）2018年3月到台北某英語補習班補習，結識該班張姓老師，進而成為男女朋友，兩人熱戀當中，卓女提到身背28萬學貸未清償，張豪爽的答應，日後會協助她清償。

兩人交往不到半年，卓女卻發現張並沒有真正離婚，還有婚姻關係存在，繼續下去她就成「小三」，提出分手，並希望張幫她還學貸，可是卓女都說出要分手了，張對還款也就置之不理。

卓女不滿讓欺騙感情，還未能償還學貸，同年8月間以手機上臉書Messenger通訊軟體暱稱「Misa Zhuo」與張交談，傳送內容「我好擔心補習班知道你這『狼師』和女學生在一起，甚至欺騙還沒離婚事實，他們會不會處置你啊，我很替你擔心」、「補習班老闆知道，亂搞男女關係，你可能會黑掉吧，我真的很替你擔心」等語，張男提告。

法官審酌被告坦承不諱，因一時貪念，企圖張男能幫她還學貸，卓女認錯後原告願原諒她，只要附條件保證不會再對告訴人騷擾或檢舉。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法