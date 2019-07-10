狼師事件不斷 台南議員籲施鐵腕查封充公狼師資產

2019-07-10 11:43

〔記者蔡文居／台南報導〕近日台南市傳出狼師事件，引起社會譁然，民進黨台南市議員今天召開記者會，議員林志展要求針對狼師法律應從嚴，以權勢性交罪定罪，不能讓狼師以輕罪脫身，而狼師資產也應查封充公來賠償被害人。

南市一名張姓教師20年來先後在2所國小服務，性侵多名女學生，今年3月東窗事發，追查被害者高達26人，5月遭教育局解聘。民進黨台南市議員蔡筱薇、李宗翰、呂維胤、林志展今天（10日）在台南市議會召開記者會，呼籲市府進行檢討和並追究相關人員責任，避免類似案件再次發生。

蔡筱薇表示，房思琪事件記憶猶新，教育單位應痛定思痛，全面檢討，不允許類似事件再發生，如果再官官相護，恐逼人民走上街頭，她要求教育局長應該要負起全責，該負責就負責，無法解決問題，應該下台。

林志展說，之前房思琪案不起訴，才造成狼師事件不斷，他建議法律應從嚴，狼師應以權勢性交罪定罪，不能用輕罪脫身，並將狼師資產查封充公賠償被害人，剩餘的才做預防宣導教育之用。

呂維胤、李宗翰表示，應啟動外部調查，同時預防再發生，並避免被害人再度受傷害。

教育局主秘蔣銘娟表示，目前性平法已有規定，24小時內未通報均有罰則，調查狼師也有相關規定，該名狼師於5月底就已解聘，並通報全國，讓其無法再重回校園任教，目前也有成立調查小組，到校了解哪一環節有疏失，教育局一定嚴懲，絕不會包庇，對被害人那是一輩子的傷害，教育局會也持續進行輔導。

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