國中社團有狼師 深夜要女學生脫衣視訊

2019-07-10

家長震怒投訴校方

〔記者萬于甄、劉婉君／台南報導〕又傳狼師？台南一名年約50歲的國中社團老師，因時常與女學生在深夜傳LINE，且對話內容提到「脫好、再打開」等字眼，疑似要求女學生視訊脫衣讓其意淫；女學生家長今年初發現後震怒，趕緊向學校投訴，校方獲報依法通報性平會、啟動調查小組，目前積極調查中；但這名社團老師神隱，以各種理由逃避行政調查。

狼師神隱 逃避調查

校方表示，該名社團老師為外聘師資，107學年度上學期結束後，因學校教學課程安排不同，早已停聘，其教學風評不錯，帶領學生參展也頻頻獲獎，難以想像會發生這樣的事情。

校方指出，今年2月接到家長通報，雖女學生已畢業，外聘老師也離開學校，仍召開性平會，所有流程也按「性別平等教育法」規定辦理，同時通知雙方當事人說明，但僅女學生家長出面。

校方指出，曾3度以掛號信、電話及簡訊方式通知該師出席性平會調查，但對方均以沒有收到信、到郵局領信後已過了開會時間，或是答應出席卻未出面；而目前就讀高中的女學生也不願接受訪談，因現有證據呈現案發時間為高中階段，尚有許多疑點須釐清，增加調查難度。

據了解，校方為保護女學生，曾向家長說明並同意簽署「不同意調查」聲明書，女學生雖未出席性平會，但為表達自己的想法，私下曾寫信給社工和國、高中主任及校長等，不過內容對與老師之間的互動未多加闡述，反而談到家庭教育問題。

校方表示，目前已請示教育局裁處，日後也會積極通知這名外聘老師接受調查，希望進一步釐清詳細案情。

根據家長及女學生對此案的認知，老師與學生雖沒有肢體上的接觸和侵害，但該師仍涉及「性騷擾防治法」，警方已交由行政單位處置。

南市教育局長鄭新輝表示，雖然該師並非學校正式教師，但從家長提供的對話內容看來，該師行為確實逾越本分，有以老師身分對學生施加不正常行為的情形，卻持續不配合調查，已依性別平等教育法裁罰新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，且得連續處罰，直到出席為止。呼籲該師儘速出面說明，也希望家長配合，請女學生接受訪談，教育局將有專業輔導人員提供協助。

連續處罰 直到師出面說明

為了保護學生，教育局也通令全市各校，在案情未釐清前，暫時停聘該師，一旦查證屬實，會依相關規定通報全國不適任教師平台。

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