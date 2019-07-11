向狼師宣戰 南市學校隱匿性平案件最重可解聘

2019-07-11 13:25

［記者劉婉君／台南報導］南市接連爆出狼師，台南市長黃偉哲今天上午協同教育局、社會局、警察局，宣示性平事件零容忍，「三不一有」原則，除要求各校在接獲相關案件後，必須在3天內召開性平會主動調查，若學校人員隱匿，最重可解聘或免職。

黃偉哲今與教育局長鄭新輝、社會局長黃志中、警察局長黃宗仁等人，以及台南市校長及家長教師團體共同召開記者會，向校園狼師宣戰，強調性平事件零容忍，三不一有：不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查、屬實即罰。

鄭新輝表示，教育局已對現行性平案件處理機制進行檢討，學校師對生的性平案件除要求在24小時內通報外，也必須在3天內召開性平會主動調查，教育局並將專案列管，每2週檢討處理進度。

為了暢通學生性平事件申訴管道，教育局也建立專線電話（06-2959023-愛.救我.救你.愛生）及「580我幫您」舉報信箱（help580@tn.edu.tw）。

黃偉哲說，不管是虐童零容忍、家暴零容忍、性平事件零容忍，政府說了那麼多零容忍，民眾要看到的如何做到零容忍，雖然近來傳出的2起狼師案件，都是發生在以前，揭露在現在，但市府相關局處要一律零吃案、零延遲，立刻面對與處理，絕對會坦誠面對訊息揭露，處理明快。性別平等案件的處置，一定要給市民一個交代，將來針對個案，會依照案件的複雜程度、牽涉案子的人數，訂定一個期限，讓社會大眾知道處理的程度跟進度。

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