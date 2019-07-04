高市府又惹議！ 議員指性平研習遭刁難改講題、換時段

2019-07-04 10:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府爭議又一樁！今年5月起，同志已經能合法登記結婚，議員林于凱指控高雄性平研習慘遭教育局惡搞刁難。

高雄市輔育人員職業工會昨晚在臉書公告，原訂7月6日（週六）的性平教保研習被迫取消。對此，時代力量高雄市議員林于凱發文指出，這場研習一波三折，教育局要求改講題，後來又撤承辦、換時段，根本就是惡搞刁難。

高雄市教育局接受教育部國教署補助，辦理教保研習，原本由高雄市輔育人員職業工會承辦，講題為「認識同志家庭、用繪本解讀性別」等2題，年初就已通過國教署核准上線開放報名，已有近80位教保服務人員報名，結果在5月28日，高市教育局突然發函，要求承辦單位改講題。

高市教育局解釋說，因為年初發生性平案件，被中央要求辦理以性騷擾、性侵害、性霸凌防治作為主軸的研習。

林于凱說，他服務處人員向國教署查證，國教署表示只有要求「追加」辦理性平案件相關場次，根本沒有要求地方「抽換」既有場次的主題，也就是說，抽換講題根本是高市教育局主動提出的要求。

國教署強調，雖然臨時改題並不常見，但基於尊重地方需求，地方如果要求改題，只要確認講題仍在性平範圍內，仍會予以通過。

承辦的高雄市輔育人員職業工會，雖然認為原講題也很重要，但在教育局強勢要求下，只好勉為其難配合改題，於6月5日回函給教育局新的講題規劃，分別是「認識性平教育、認識性騷擾防治法、學習保護自己的身體、認識性霸凌」等4題。

豈料在研習正式舉辦前2週的6月24日，教育局竟發函給承辦單位，直接撤銷承辦，聲稱因為教保服務人員，希望能了解性平案件如何與社政單位合作性平案件後續處置，而改由教育局直接與社會局合作辦理。結果這個新場次，竟安排在上班日的7月31日（週三），林于凱質疑說：「這是教育局回應需求的方式？」

林于凱批說，這場性平研習，因為教育局聲稱的「需求」而更改了講題，承辦單位配合改題後，又被取消承辦，研習時段還從週末改到上班日，整個過程根本荒腔走板，嚴重傷害了承辦單位與報名學員的權益！

林于凱指出，今年5月起，同志已經能合法登記結婚，第一線的教保服務人員未必接觸過相關議題，此時舉辦相關的研習活動，對於打造友善校園環境非常重要，然而教育局卻不惜以改講題、撤承辦、換時段等方式一再刁難。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法