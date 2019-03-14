臉書長文挺性平 吳慷仁籲家長給孩子「知的權利」

2019-03-14 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕教育部昨（12日）召開性別平等教育施行細則第13條修正草案諮詢會議，有位母親在教育部外淚訴，孩子看到彩虹旗，質疑「小學五年級有需要上到這種課程嗎？」對此，金鐘視帝吳慷仁發表看法，認為家長對孩子的教育責無旁貸，應該給孩子們「知的權利」，不該把他們養在「楚門的世界」。

近日網路流傳影片，一位反對學校性平教育的母親，在媒體鏡頭前淚訴自己就讀小五的孩子，美術課被迫看葉永鋕性平教育宣導片，認為學校「置入性行銷」。吳慷仁對此發表長文寫下，看見在鏡頭面前留下眼淚的家長，令他反思，自己可能更不想見到一些孩子在不久的未來，被「性別歧視」霸凌後流下的眼淚。也反問家長們，「您捨得他們哭泣嗎？」

吳慷仁提及過去自身經歷，坦言「我就曾經是傷害其他同學的那一個人」，稱曾因為好玩拉女同學裙子，及嘲笑女性化的男同學是娘娘腔。他指出，原來當時不知道那些動作是侵犯女生自由，也不知道他和同學們的譏笑會傷害那個男同學。每當他想起這段回憶都對此後悔不已，擔心對方是否因為他曾經的無心，進而傷害到了他們對人的信任？「我實在不敢去想，只有抱歉...」。

他反省，如果有天當自己的孩子去傷害別人，或成為被傷害的那一個，「他們流下的眼淚中，一部分是來自被傷害的痛，另一部分可能就會是為什麼我們做家長大人的事先沒有提醒告訴他們？」他呼籲這一代的大人，真心希望每個孩子都能被呵護，但愛著他們的我們不應將孩子養在「楚門的世界」。

吳慷仁反問，如果「避而不談」，未來當他們對同性或異性開始產生好奇才開始做判斷時，是否已經太遲了呢？他認為，應該給孩子們一個知的權利，「因為就在不久，他們可能甚至不知道自己做錯了什麼，例如對男女的平等、對愛情意願的尊重、對自己身體的自主權、對同志的理解等等。」

網友看完長文感動留言「謝謝」、「慷仁帥翻了！你是一個真正懂愛的人！」、「學校家長不教等到壞人來教就來不及了」、「真的需要受教育的一直都是家長啊」、「你真的很棒」、「感謝你，為社會和那些孩子們說話！」等。貼文發出3小時，就吸引近900次分享，讓網友們狂讚並感謝男神替社會發聲。

吳慷仁臉書全文

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