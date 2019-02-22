挺同看法／祁家威給85分 伴侶盟盼5方面補強

2019-02-22

〔記者李欣芳、蘇芳禾、陳昀、施曉光、蕭玗欣／綜合報導〕行政院院會昨通過同婚專法，不過，專法並未規範台灣同志跨國結婚的效力，法務部法律事務司長鍾瑞蘭表示，同志跨國婚姻牽涉到涉外民事法律適用法的範疇，還要再由司法院檢視。此外，同性伴侶目前不能合併報稅，未來專法通過後，則可望合併報稅，但尚待跨部會會商敲定。

可望合併報稅 跨國婚姻暫未納入

草案將來送至立法院後，民進黨團書記長鄭運鵬昨表示，民進黨團建議將草案逕付二讀，「應該是最有效率的做法」。國民黨團總召江啟臣則說，待政院完整版本正式送到立院後，將召開黨團大會討論，取得內部共識後，再對外說明。

台灣伴侶權益推動聯盟肯定政院在反同勢力所給予的政治壓力下做出極大努力，草案在財產權、繼承權等重要權利上，皆準用民法規定，婚姻平權釋憲案聲請人祁家威表示，雖美中不足，但有八十五分的水準；不過伴侶盟指出，草案在收養子女、跨國婚姻及人工生殖等五大方面，仍有待釐清、補強。

法務部長蔡清祥表示，同性跨國婚姻的問題比較複雜，沒有在這次專法中把所有狀況一併考慮進來。至於男同志若借代理孕母生子、女同志若借精生子，蔡清祥說，涉及人工生殖法問題，主管機關在衛福部，現行法律不允許的，草案就不允許。

此外，同婚專法明定，為保障同性關係一方親生子女的權益，草案規定當事人可收養另一方的親生子女，準用民法繼親收養的規定。媒體詢問，同婚若有一方在同婚關係前已經收養沒有血緣子女，進入同婚關係後，他的伴侶是否可以收養？蔡清祥說，目前專法關心的是親生兒女的權益問題，收養問題衍生太大，「暫時不考慮」。

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