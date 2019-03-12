小學老師放葉永鋕宣傳片 反同團體竟批：糟蹋正常的下一代

2019-03-12 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕教育部今天召開「性別平等教育施行細則第13條修正草案諮詢會議」，反對性平教育的下一代幸福聯盟與其他家長團體特別到教育部外抗議，有位母親甚至控訴，小學五年級學生的美術老師教授葉永鋕的故事，是一種「置入性行銷」。

知名PTT網友四叉貓（劉宇）今日在臉書上傳了1支教育部外抗議家長的控訴影片，影片中1位母親哽咽地說，小學五年級的孩子竟然在課堂上，看了老師所播放的以葉永鋕為主題的性別平等宣導片。

這位母親指控，在美術課讓學生看葉永鋕的故事，「這不就是置入型行銷嗎？到底在行銷什麼東西呢？然後孩子看到了彩虹旗，請問一下，小學五年級有需要上到這種課程嗎？」，一旁的反同民眾聽完後趕忙幫腔，怒罵教育部偷渡、蠻幹，並澄清他們「不是反同勢力」，呼籲教育部不要糟蹋「大多數都是正常的下一代」。

其他網友看到後傻眼的表示，「那如果看到雨後的彩虹，也會變成同性戀嗎？」、「當媽媽不容易，但只要有心，多動腦想想，真的也不難」，還有網友批評，「果然需要教育的是一些無知的大人」。網紅「潔哥」李秉潔也特別轉發這支影片，除了批評反同人士在情緒勒索外，更表示這些反同人士是很好的借鑑，「如果有一天我也有了小孩，絕對不能變成這樣的家長！」。

葉永鋕是1名性別氣質較為陰柔的國中男學生，2000年因為遭受同學霸凌，只敢在無人使用的時段上廁所，最後被發現重傷倒臥血泊中，送醫不治身亡。此案提升了台灣社會對於性別教育的重視，更促使《兩性平等教育法》於2004年修訂為《性別平等教育法》。

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