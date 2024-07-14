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機車加油滿到快溢出！ 騎士直呼「下次不敢了」

某網友分享幫機車加滿油，結果汽油過多甚至快灑出來，引起許多網友回應「跳停即可」。示意圖，與本文無關。（資料照）

某網友分享幫機車加滿油，結果汽油過多甚至快灑出來，引起許多網友回應「跳停即可」。示意圖，與本文無關。（資料照）

2024/07/14 23:31

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友近日在網上分享幫機車加滿油，結果汽油過多甚至快灑出來的影片，許多網友在影片下方建議之後加油要求「跳停即可」。台灣中油過去曾指出，不配合跳停會增加有機揮發物，並提醒「加油不要太貪心」。

一名女網友在Threads發佈一則影片，並表示「下次不敢再說95加滿了，我問工讀生這樣不會太滿嗎，他說蓋起來就看不到了」。影片中可以看到，機車加油蓋打開後，汽油已經滿出，甚至快要灑出來。

文章曝光後，許多網友紛紛表示，「跟他說跳停就好，加滿的都盤子」、「蓋起來騎一下就消下去了，下次說跳槍吧」、「説跳停會比較好，加滿好常溢出」、「記得以前好像有新聞說過，加油加到跳停就好」、「跳停後大概取個整數」。

台灣中油曾在臉書發文，說到加油站加油時，不配合加油槍自動跳停，而強迫加油，「會增加總有機揮發物（TVOC）約3,500至5,500ppbv的油氣逸散」，並且加完油後立刻抽槍，因槍管內還有殘油，會比等3秒再抽油槍，約增加26倍的總有機揮發物排放量，儘管台灣中油有在各加油站設置油氣回收設備，但仍呼籲「加油時不要太貪心，跳停就好」。

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