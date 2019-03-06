推動性別友善！這裡推出性平身分證 打卡集點換禮物

2019-03-06 22:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕三八國際婦女節前夕，台中市打造性別友善鄰里，29個行政區以各區特色，今天推出性別平等亮點活動，讓性平在區區亮起來！並首創「散策計劃」，設計《鄰里性別友善環境檢視表》，邀里鄰長及市民一起檢視巷弄中的軟硬體公共設施，提出改善建議，讓性平更落實於生活環境。

行政院性平委會員委員黃瑞汝說，台灣性別平等排名位居亞洲之冠、全球第8，2108年大選後女性擔任地方首長及民意代表的比率明顯提升，女性擔任縣市首長的比例大幅躍升至37.5％，從1997年以來人數首次突破1/3，國人性別平等政策推展明顯成效，讓女性都有機會發揮專長、不受限制的實現自我。

台中市推廣性平也從公部門延伸到鄰里，今年舉辦「區區亮起來」計劃，29個行政區打造性平亮點，東區區長陳佩玉說，公所推出「性平身分證」以及在台中市古蹟樂成宮媽祖廟設置打卡點，民眾持卡參加性平宣導活動與打卡，就能集點換禮物。

社會局副局長陳仲良也說，北區公所也舉辦囍逗性平金鑽周年慶活動、豐原區公所提出的「神隊友三部曲」將性平觀念金鑽婚、模範父親表揚等活動，石岡區有「君子入庖廚，包粽我也行」、和平區「單爸走出來，幸福跟著來活動」以及龍井性平藝文季。

性平不是只是抽象名詞，更要落實生活中，改善性別落差，今年也研發全國首創的《鄰里性別友善環境檢視表》，請鄰里長和市民依據表格從檢視巷弄照明、公園友、公廁、停車空間、性平活動，黃瑞汝說，將於4月2日匯集，預定於同月20日邀請市長公布檢視成績，列為施政參考。

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