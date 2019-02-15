3年前還是2孩的爹！首位變性總理候選人：我們都是平等的

2019-02-15 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕泰國總理大選下個月登場，候選人之一寶琳（Pauline Ngarmpring）是泰國史上第一位競選總理的變性者；3年前「他」是2位孩子的爸爸，現在則是爭取平等、為LGBTQI等性少數族群開拓政治空間的實踐者。

綜合外媒報導，泰國總理大選3月24日登場，本月4日至8日開放各黨登記國會議員和總理候選人，有69人登記總理候選人，其中61名為男性、7名女性，大眾黨（Mahachon Party）推出的3名候選人之一的寶琳，是唯一的變性者。

寶琳在臉書上說，只要是泰國公民就有平等的權利投票、競選公職，並受到批評，「我是一名變性者，但我要行使作為泰國公民的權利，利用我的經驗、知識、能力和跳脫的思維，幫助泰國脫離自我主義的陷阱並往前走，讓所有人都能擁有最大程度的公平。」

寶琳知道這條路很漫長，「但如果我們不開始，我們的孩子們可能成為不認識自己也不知道自己權利的人；如果我們不開始，下一代怎麼能擁有平等。」

寶琳希望自己的出現能為邊緣人士帶來希望，並為LGBTQI族群開闢政治空間，即使最終沒能成為總理也沒關係，「因為我是第一個敢宣布『嘿，我們做得到！』的人。」她並沒有要比較男、女與變性者之間誰比較好，「我們想表達的是，我們都是平等的。」

現年52歲的寶琳參政前曾任記者，後來轉為運動商品店老闆，因建立國家足球後援會「Cheerthai Power Club」聞名，這個後援會在泰國體育界頗有影響力。2017年至2018年間，他透過口服藥物和變性手術成為女性，並為自己取名為寶琳。

性別議題中常提的LGBTQIA族群，指女同性戀（Lesbians）、男同性戀（Gays）、雙性戀者（Bisexuals）、跨性別者（Transgender）、酷兒／疑性戀（Queer/Questioning）、雙性人（Intersex）及無性戀者（Asexual）。

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