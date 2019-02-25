美聯邦法官裁定 徵兵只徵男性實屬違憲

2019-02-25 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國男性全國聯盟（National Coalition of Men），為了要提高社會上對於男性受到不公平對待的認知，發起了徵兵相關訴訟。審理此案的美國德州聯邦法官裁決指出，徵兵只針對男性實屬違憲。

據《福斯新聞》報導，美國德克薩斯南區聯邦地區法院法官米勒（Gray Miller）表示，爭論女性是否應該從軍的時代已經過去了，就現今部隊裡的某些戰鬥需求來說，女性在部分位置上可能更適合男性，因為軍人不再只靠著肌肉來戰鬥。

米勒的判決屬於確認之訴（declaratory judgment）的裁決，而非禁制令的形式。因此提出訴訟的律師安傑盧奇（Marc Angelucc）表示，這個法院判決是象徵性的，但是「這代表政府要不取消徵兵登記，要不就讓女性做跟男性一樣的事情。」

自1973年越戰以後，美國一直沒有實行徵兵，但所有成年男性必須在18歲生日後的30天內向兵役單位註冊，如果不遵守規定，可能會失去就學補助、職業培訓和到政府工作的資格。

至於女性則可以自願在軍隊服役，五角大廈也在2015年開放所有軍種單位讓女性參加，但所有女性都不需要像男性一樣在成年時到兵役單位註冊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/