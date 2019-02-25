打破不實謠言 家長挺身起草性平教育公開信

2019-02-25 12:33

〔記者邱書昱／新北報導〕「不應對國中小學生實施同志教育」的公投第11案通過，對於投身性平教育的人員感到灰心，卻仍相信能夠影響社會。在公投之前，鶯歌國小家長會會長蔡明芬與性平委員吳尚芳二人起草一份給家長的公開信，親自查閱學校的性平教育內容，會願意站出來的原因，兩人異口同聲地說，性平教育讓孩子更理解自己、尊重他人，也是為了保護孩子而存在。

公開信中以近期家長收到對於性別平等教育的憂慮和質疑破題，帶到「葉永鋕事件」，目前任教於長庚科技大學護理系的蔡明芬說，當初在Line群組中看見對於性平教育似是而非的言論，原先逐一回覆澄清，但訊息卻蜂擁上前無法因應。

對於性平教育著墨多年的吳尚芳也說，近幾年陸續有新聞報導，像是家長投訴課本有不雅照片等，心中充滿存疑，沒想到今年更有團體針對特定公投在街道、網路宣傳，看到各種不實說法都導致家長焦慮及恐慌。

吳尚芳利用時間調閱學校有關性平教育的課本內容，她說，相關內容在小學課程都是集中在健體與綜合2科，上學期共計12本課本，大約花了一個下午的時間瀏覽，將每本目錄、性平相關單元單獨掃描，這才發現性平內容僅有短短四個單元，反而認為有些不足。

儘管並非所有家長都贊同，但也有不少教師、幼稚園主任特地傳訊息鼓勵，蔡明芬、吳尚芳都認為能夠改變身邊的人就足夠，回想當年性平課程僅有稀少的第13、14章，因此更認為性平教育的重要性，認識多元、尊重他人，營造友善校園。

二人著手寫這封信就是要打破謠言，同時也是呼籲對於不熟悉的性平教育，不能被人牽著鼻子走地一股腦反對，而是多認識它。

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