暑假親子fun玩一夏！ 桃園15遊程「探索北橫」報名開跑

桃園市政府觀光旅遊局委由中國青年旅行社桃竹苗分公司規畫「探索北橫」系列活動。（記者李容萍攝）

2024/07/14 22:46

〔記者李容萍／桃園報導〕炎炎夏日去哪裡玩？桃園市政府觀光旅遊局委由中國青年旅行社桃竹苗分公司規畫「探索北橫」活動，以「樂桃消暑」、「部落輕旅」、「星河山城」、「沐浴山林」、「秘境時光」、「行腳北橫」6項主題、15條親子遊程，除於「2024台北國際夏季旅展」桃園館販售（7月15日最後一天），即日起也在活動網頁受理報名，洽詢電話：（03）333-3863。

各遊程和出發時間如下：

「樂桃消暑」7月18日小烏溯溪趣─探訪白紗祕境，7月22日小烏來盛夏體驗─悠遊飄浮山林澗，8月19日東眼山攀樹樂─在樹上唱歌SPA之旅，8月20日角板山探樹趣─別樹一幟體驗。

「部落輕旅」7月25日溪口台風情─原鄉嘉年華，8月9日醉在原鄉─那山蹦蹦，8月23日那山夯肉─原鄉炙燒之旅，8月31日暢遊那山─部落之光文化祭。

「星河山城」流星雨之夜─追星夢、星河璀璨觀星會，均為8月10日出發。

「沐浴山林」7月23日基拉耳漫步─與山林共存，9月27日拉拉山神木漫遊。

「秘境時光」8月16日悠遊山蘇的故鄉─看見上帝的光，9月19日羅浮悠閒壓行。

「行腳北橫」8月23日縱行北橫─台七趴趴走。

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另外，位於龍潭的台灣客家茶文化館推出「一日遛娃大作戰」，透過體力消耗、腦力考驗、爆發力挑戰和意志力挑戰等四大戰術，讓孩子在玩樂中學習；隨緣茶空間提供茶葉製程、採茶體驗、宋代點茶和製茶餅等系列DIY活動；竹峰茗茶推出茶園及坑子溪環境的生態導覽，提供茶品識茶、品茶的感官體驗，邀請親子一起了解當地生態及茶文化。

桃園旅宿業者也推出多項親子設施，南方莊園渡假飯店即日起至9月30日推出暑期限定活動，包括40米戶外綠地滑水道、夜間Dino充氣溜滑梯、室內水上氣墊闖關和小小考古源闖關活動；桃園大溪笠復威斯汀度假酒店推出暑期親子專屬住房專案，包括「威斯汀暑期學園」營隊活動、「露營野餐趣」的夢幻野外質感風格露營、「親子運動園地」以及「與毛孩同行」的寵物友善住房專案。

桃園市政府觀光旅遊局委由中國青年旅行社桃竹苗分公司規畫「探索北橫」系列活動。（記者李容萍攝）

桃園市政府觀旅局夏日親子fun玩一夏，隨緣茶空間的採茶體驗。（桃市觀旅局提供）

桃園市政府觀旅局夏日親子fun玩一夏，客家茶文化館親子擂茶體驗。（桃市觀旅局提供）

桃園市政府觀旅局夏日親子fun玩一夏，小烏來宇內溪戲水安全玩水。（桃市觀旅局提供）

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