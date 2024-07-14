供奉神界花美男 桃園中壢天德宮辦龍來桃園創意花鼓邀請賽

桃園市中壢天德宮舉辦「2024龍來桃園創意花鼓邀請賽」，邀請「國立體育大學舞龍隊」演出。（記者李容萍攝）

2024/07/14 22:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢天德宮是桃園地區規模最大的田都元帥宮廟，田都元帥是戲曲及藝術界尊崇的神祇，有「神界花美男」、「演藝之神」之稱，是所有從事文化藝術工作者最虔誠信仰的神明。廟方今（14）日舉辦「2024龍來桃園創意花鼓邀請賽」，共吸引9組隊伍參加，除傳統的花鼓團，在地社區也自組花鼓團一同競技，期盼藉由本次活動，讓傳統花鼓藝術能夠一代傳一代。

桃園市副市長蘇俊賓前往中壢天德宮出席邀請賽開幕式表示，他對於田都元帥及三田都千歲有著特殊的情感，因過去任職於行政院新聞局時，是以出版產業、流行音樂產業、電影產業、廣播電視事業等為主要業務項目，當時業界就以田都元帥跟三田都千歲為主神，感謝田都元帥及三田都千歲的庇佑，讓對於藝術文化工作有興趣的學者、專家都能好好學習，演藝工作也都能順利發揮。

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蘇俊賓提到，中壢天德宮是桃園地區規模最大的田都元帥宮廟，住持張普德本身更是一名藝術家，對於廟裡的各項雕刻及藝術作品都非常講究。本次是中壢天德宮第二年舉辦創意花鼓比賽，市府十分樂見在地社區里民自組花鼓隊，代表傳統藝術文化在地方的扎根工作做得非常好。

市府文化局副局長唐連成表示，中壢天德宮舉辦創意花鼓比賽，除發揚台灣長久以來的民俗技藝，也讓大家瞭解田都元帥守護傳統技藝的文化信仰。本次花鼓比賽共有分別來自中壢慈惠堂、中壢興元宮、月眉里大鼓隊、山東里大鼓隊、洽溪花鼓班、五五花鼓班、內厝社區花鼓隊、北勢社區花鼓隊、芭里社區發展協會等9組隊伍參加。活動另邀請「國立體育大學舞龍隊」、「晨曦武藝表演團」、「京霸醒獅戰鼓團」、「京霸神將團」及「京霸北管團」帶來高水準的龍獅及宋江陣、薩克斯風及北管的精彩演出，以及安排歌仔戲與布袋戲，讓圍觀民眾大呼過癮。

包括立法委員魯明哲、市議員彭俊豪、魏筠、中壢區長李日強等人均一同出席活動。

桃園市中壢天德宮舉辦「2024龍來桃園創意花鼓邀請賽」，副市長蘇俊賓（右）出席開幕式。（記者李容萍攝）

桃園市中壢天德宮舉辦「2024龍來桃園創意花鼓邀請賽」，副市長蘇俊賓（左3）出席開幕式。（記者李容萍攝）

桃園市中壢天德宮舉辦「2024龍來桃園創意花鼓邀請賽」，副市長蘇俊賓（中）出席開幕式。（記者李容萍攝）

桃園市中壢天德宮舉辦「2024龍來桃園創意花鼓邀請賽」，邀請「國立體育大學舞龍隊」演出。（記者李容萍攝）

桃園市中壢天德宮舉辦「2024龍來桃園創意花鼓邀請賽」，計有9隊競技。（記者李容萍攝）

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