「板中男裙週」推新影片 盼不再失去任何人

2019-05-09 18:49

〔記者何玉華／新北報導〕板橋高中本週校慶週，學生會舉辦「板中男裙週─群聚效應」，希望透過活動打破性別刻板印象、尊重氣質差異，不過，新北市議會議員林國春在市議會業務質詢時，提到學校的作法沒有充分說明，造成一些家長不安，甚至有家長因此說，不願意讓孩子念板中；質詢內容經報導曝光後，板中學生會臉書湧進鼓勵的留言，最新一支影片已超過800多次分享，留言近200則，遠遠高於平常零星的留言及分享數。

板中學生會最新公布的影片強調，「如果我們的同學能夠因此被同理、尊重，我們願意為了他們勇敢一次、兩次、好多次，這樣或許我們就不會再失去任何人。」影片中舉出如陽剛、外向、豪放、賢慧、心思細膩等人格特質，常被分化在不同性別中，形成一種固著而鮮明的既定框架，這就是性別刻板印象。

但是，不是每個人的性別認同都與生理性別一致，當兩者不同時，就會出現如娘娘腔、男人婆等性別框架的形容詞，即便知道要同理及尊重多元差異，但往往在舉手投足間又刺傷他人；影片最後呼籲「接受自己、尊重他人」，希望能有個友善的社會環境，讓每個人活出自己喜歡的樣子。

林國春也在「林國春的大小事」粉絲專業貼出他質詢過程的影片，他也表示，反同志，但尊重各自立場，沒有誰對誰錯；沒有禁止學生會或是學校舉辦男裙週活動，重點是學校並沒有通知家長有這樣的活動；高中男生穿裙子如果是3、5分鐘的表演活動，當然是樂觀其成並尊重的，但如果是常態化，適不適合就要再多方考慮。

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