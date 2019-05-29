歧視同志民代、首長列表 她痛斥：都是國民黨

2019-05-29 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕「司法院釋字第748號解釋施行法（同婚專法）」日前三讀通過，台灣正式成為同婚合法國家，不料近日卻有許多民代甚至首長口出歧視之言。去年代表時代力量參選新北市議員的曾柏瑜整理了近日在議會中扭曲性平教育、同性婚姻，發表離譜發言的人物，赫然發現「都是國民黨籍」！她也怒斥：「看起來全台灣最需要性平教育的，就是你們。」

曾柏瑜今晚在臉書PO文，她表示，部分首長、民代，這兩週內在議會中不斷扭曲性平教育和同性婚姻。部分發言實在離譜的嘆為觀止，並且完全沒有任何一點點最基本的性別觀念。她指出，苗栗縣議員鄭聚然日前才怒嗆「管什麼統戰，誰給錢就是爸媽」，今天就在臉書怒嗆網友「把屁股洗乾淨，趕快給人X」，曾柏瑜痛斥，「希望議員不用這麼關心別人屁股，先管好自己嘴巴」。

曾柏瑜接著指出，雲林縣長張麗善聲稱「雲林縣沒有任何歧視」，強調「平等、尊重」，但又補充「將以大多數人的共識，作為未來施政目標，不能因為少數人的意見，改變大多數的意見」，不願意承諾推動性平政策，甚至在質詢結束前怒嗆議員「我不希望妳置入性地強姦我的想法」。

此外，國民黨高雄市議員曾麗燕提案反性平，認為國小教材中有性愛內容、尺度太大，會誤導孩子，國小接受性教育會誤導孩子好奇想嘗試，但受訪時只是跳針「不當內容」，卻無法明確指出教材中哪裡不妥、何謂尺度太大，毫無查證就提案。

而苗栗縣議員陳碧華更在議會質詢時，說出「同婚法不但造成傳統婚姻之革命，更會造成嚴重的社會問題」、「同志家族會有性行為，可能造成愛滋病的來源」、「家庭倫理更是亂了套，我的兒子與男人結婚，我要叫他為媳婦嗎，我的女兒嫁給女子，我要叫她女婿嗎？」等反同言論。

另外，日前連江縣議員陳書建表示「同志比野狗還恐怕」；台南市議員盧崑福提議「開設同性戀班」；新北市議員林國春更早在2017年就嗆「同志婚姻沒有好下場」。

對此，曾柏瑜表示，全台民代在同婚過後開始「秀下限大賽」，自己整理了一大串，發現都是國民黨籍，「巧合嗎？我不這麼認為」，她更嗆，部分首長、民代，這兩週內在議會中的發言令人嘆為觀止，完全沒有一點基本的性別觀念，「看起來全台灣最需要性平教育的，就是你們」！

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