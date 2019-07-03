台南市府兩岸小組成員 前北市府顧問入列

2019-07-03 19:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今（3）日召開兩岸小組會議，這次會議是市長黃偉哲上任後首次召開，21位小組委員中有10位外聘委員，包括前台北市府顧問洪智坤等人。黃偉哲在會中強調，兩岸交流應在雙方友善基礎上發展。

外聘委員包含前台北市政府大陸小組委員洪智坤（曾任北市府顧問）、建凱企業公司副董事長李一道、台南市農會總幹事吳正仁、麻豆區農會總幹事孫慈敏、淡江大學中國大陸研究所張五岳副教授、兩岸政策協會張宇韶研究員、力伽實業公司董事長郭海濱、中央警察大學公共安全學系董立文教授、中國海峽兩岸農業協會理事長蔡勝佳、中華慈舟社會關懷濟助會秘書長薛正直。

黃偉哲表示，因應美中貿易戰台商回流潮，許多台商表達回國投資的意願，市府把握此一契機，加速投資政策，歡迎日商、歐美商、東南亞等外商及各地台商、國內企業前來南市建廠、投資或設立研發基地，創造最大的投資效益，尤其是兩岸交流的部分，應在彼此友善的基礎上發展。

今天會議重點，經濟發展局說明南市「歡迎台商回台投資行動方案」，透過各項招商措施，並整備各類型產業專區土地，預計將可再釋出292公頃土地，希望能吸引更多廠商進駐。今年1至6月回流到台南的總投資金額，已逾227億元，預計可創造6000餘個就業機會。

南市研考會表示，這屆小組委員設置由16人增加為21人，目的為廣納兩岸事務專家學者、台商企業及農漁會等領域代表的意見，並借重各委員專業及經驗，匯聚府內外委員建言，集思廣益，攜手中央，推動兩岸城市交流，讓施政更能接地氣。

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