吸金又代操期貨8億 享悅集團成員爽開名車下場是…

2019-06-19 18:50

〔記者陳慰慈／新北報導〕享悅財務顧問股份有限公司涉嫌以最高年息60％為利誘吸金，吸金3781萬9000元，另又以「高額獲利」吸引民眾投資地下期貨，代操期貨交易8億5351萬3200元，集團成員還在LINE群組PO出名車照炫富，新北地檢署今依違反銀行法、證券投資信託及顧問法等罪嫌起訴集團楊姓負責人及其合夥人魯姓前女友、文姓操盤手等7人。

起訴指出，楊男原在挑替創意設計公司任職，2015年11月，黃姓負責人同意楊男、魯女以挑替公司名義，打出「每月固定配息1到4％」換算年息12％到48％等口號，吸引民眾投資，2016年3月楊男與魯女創立享悅公司，原挑替公司黃姓負責人則擔任享悅股東，之前挑替投資人也轉投資享悅，以「保本」、「固定配息」模式，每月固定配息1到5％，換算年息12％到60％，鼓吹民眾投資，並透過老鼠會方式拉下線，非法吸金3781萬9000元。

2016年6月至2018年7月間，楊男、魯女、文女等人又以代操臺指期，以勝率極高、高額獲利為誘因，推出「保本保息」、「獲利分紅」等分案，每口期貨保證金8萬3000元，每月保證配息3到5％，致使投資人誤信投資，代操期貨金8億5351萬3200元，直到去年5月，被害人拿不到紅利才得知被騙。

檢調調查，集團成員將投資金都用於出國享樂、買名車、名牌包等個人花費，八年級的文女名下有賓利GT Speed、魯女也開保時捷跑車，但實際上代操期貨投資已虧損連連。

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