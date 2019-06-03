哭招無效！跆拳道前女國手吸金19億重判 高院裁定延押

2019-06-03 20:18

〔記者楊國文／台北報導〕曾為我國贏得世界大學跆拳錦標賽銅牌的跆拳道前女國手徐詩彥，5年前以投資「水產進口貨櫃」等名義，涉向21位學生家長、親友吸金達19.1億多元，宣稱會按期支付5%到15%不等的利潤，因跳票崩盤全案才曝光，一、二審均重判12年6月，高院更一審上月28日依吸金等罪改判9年6月，未扣案的3億1948萬元應追繳沒收。高院更一審認定徐女亡可能性高，今裁定自6月15日起，繼續延押2月。可抗告。

高院更一審日前召開延押庭，已被羈押2年的徐女（42歲），落淚請求讓她交保，希望回家照顧2名年幼女兒、家人；不過，更一審今裁定指出，徐女犯罪金額達19億多元，未扣案需發回被害人或予以沒收的款項還有3億1948萬元，加上徐女被重判9年6月，「而重刑或鉅額沒收、追徵，時常伴隨著逃亡的高度可能性」，因此徐女有高度逃亡的可能，目前尚無其他方法可以替代羈押，因此徐女有羈押必要。

日前高院更一審開訊訊問徐女，打算拿出多少錢交保？徐女竟討價還價說「盼以30萬元交保」，但高檢署檢察官壽勤偉不滿打臉說，徐女仍有羈押必要，應予延押。

判決指出，徐女從2014年4月起，利用開設補習班的機會，向學生家長及親友自稱與別人共同經營水產進口貨櫃生意，邀大家投資為期7天到15天的「臨時單」，或1個月的「固定單」，或稱需用款項以投資進口水產貨櫃，外幣買賣等不實理由，並允諾期滿即可獲得5%到15%不等的利息，誘騙投資。

同年12月，由於投資額逐漸增加，徐女還找來頗具資力的林姓男子（基隆地院審理中）加入，以相同手法招攬親友投資、借款，不少投資人「好康倒相報」，投資金額日益龐大，終於因無法支應所有投資人票款，因存款不足遭連續跳票致吸金犯行露饀，總計自2014年3月起至2017年4月為止，徐女吸金達19億1196萬多元。

調查發現，受害人中，投資的「億元戶」有5人，「千萬元戶」也有10人，令人咶舌。

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