女在豪宅自殺變凶宅 無辜房客連帶判賠153萬

2019-06-05 08:02

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市李姓、陳姓男子共同承租農16豪宅，不料陳男的友人趙女卻在租處自殺身亡，因而變成凶宅，地院僅判決趙女的繼承人賠償153萬，但官司打到二審，李、陳2人也要共同賠償這筆錢，其中李男最衰，因為與趙女沒有關連，卻要分擔責任。

法界人士則表示，李男也是房客，並與房東簽約，有義務善盡管理人保管的責任，如今房屋成凶宅，當然要負連帶責任。不過，他支付的賠償金額，未來可以循民事途經，轉向趙女的繼承人和陳男要回。

涂姓房東指出，2016年3月1日將高雄市鼓山區龍德路房屋，租給陳姓、李姓男子，雙方約定每月租金2萬元，租期至隔年2月28日止，押租金4萬元。

不料，2016年11月13日，趙姓女子在該屋內自殺身亡，成為俗稱的凶宅，房價因而減損153萬元，要求趙女繼承人和陳姓、李姓等人連帶賠償。

陳、李指稱，趙女自戕行為沒有違反善良風俗，也未導致房屋毀損，或使用功能減損、喪失，即房屋所有權未受侵害，純屬經濟上損失，不得依侵權行為請求。又說，她3年前患有憂鬱症並持續治療，案發時應為憂鬱症發作而處於無識別能力而為無責任能力之人，不負侵權行為責任。

橋頭地院審理後，認為房屋因趙女自殺變凶宅，她的繼承人即配偶和子女等3人要負這筆錢，但涂姓房東不服上訴，高雄高分院則有不同見解，認為當初是陳、李2人簽約，應負責保管房屋義務，避免房屋破損或交易價值減損，如今卻發生憾事成凶宅，當然也要負連帶責任，涂上訴有理由，但可上訴。

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