用臉書突然桃花旺？阿伯傳心法 行員告訴警方：他是被騙常客

台南警方前往銀行阻詐，王姓阿伯卻傳授追女心法。（民眾提供）

2024/04/25 16:58

〔記者王捷／台南報導〕台南警方前往銀行阻詐，50歲王姓阿伯卻稱以前女生從不正眼看他，自從用了臉書，交了好幾名女友，還告訴警員追女心法，強調是跟對方討論投資，顯示內涵，才能遇到這麼多美女。一旁行員則悄悄告訴警方，王男是被騙「常客」，已連續3次被銀行攔阻匯款。

王男24日在銀行說要匯款20萬，原來他的「女友」母親過世，需要一筆下葬費，銀行員一聽就像感情詐騙，因此向警方報案，但當警方告訴他，可能遇上詐團的陷阱，沒想到王男卻信心十足說，因為他自從用了臉書，很多美女都想認識他。

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不過警方查出，去年10月，王男在臉書認識另一名「正妹網友」，他不知道對方是詐團，兩人聊了一下子，歹徒以要「投資普洱茶」為由，吹捧投資普洱茶賺錢快、獲利高，能一夕致富，王男一時心動，準備去銀行匯款7萬多，最後是被警方攔阻。

這個月初，另一名自稱來自馬國的「正妹網友」，又主動加王男，王男自稱這段跨國戀讓他難忘，因為對方編了一個「母親開刀需用錢」的故事，讓王男深信不疑，準備匯款100萬元到對方帳戶，又被警方勸阻。

這次王男三度被騙，他認為警方在阻止他的愛情，還告訴警員，以前年輕時還沒這麼紅過，正妹連看都不看他一眼，但自從用了臉書桃花運滿滿，但警方很婉轉告訴他，絕大多數主動找上門的女性，或是獲利頗豐的投資機會，都是詐騙伎倆。

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