主動縮自宅停車卻屢遭檢舉 婦興訟抗罰獲法官力挺

2019-06-04 22:36

〔記者溫于德／台北報導〕張婦十餘年前主動退縮住宅，挪出私有地作為停車空間，豈料住家前方卻被畫設紅線，張女從此停車屢遭檢舉；去年再度被檢舉、收到違停罰單後，張女興訟抗罰。台北地院審理後認定張女抗罰有理，判決撤銷罰單；法官另引用司法院大法官釋字第689號解釋，認為張婦長期遭檢舉人監看在私有土地上停車，已嚴重侵害其隱私。全案仍可上訴。

張婦主張，退縮自宅挪出私有地停車後，住家兩年前卻被劃設紅線，此後一再遭檢舉違規停車，去年8、9月間曾連續接到9張罰單，申覆後均遭撤銷，但近期又再度被檢舉，張婦不解裁罰為何有不同標準，且她的車從未導致通行困難，若偶有壓線情形，相關單位卻未告知便依民眾檢舉而舉發，已違比例原則。

張婦直言，相關單位若未體察實情就開罰，形同鼓勵民眾惡意檢舉，讓守法民眾情何以堪，將形成另股民怨，盼法院撤銷罰單。

但台北市交通事件裁決所辯稱，張婦停車處有明顯可見的紅色實線，員警舉發並無不當。

法官審理後認為，張婦的車絕大部分未占用道路，而是停放在自家土地上，並不影響其他車輛通行，反而是其他腳踏車或車輛占用道路近一半寬度，依比例原則，實在不須舉發、裁罰張婦相對輕微的違規情形。

法官另引用釋字第689號解釋指出，張婦長期遭檢舉人監視，卻無法知道誰在監看，隱私權顯然遭嚴重侵害；若以同理心看待，個人受憲法保護的行動自由、私人活動、隱私權等基本權利，不應被道路交通處罰相關條例過度侵害，否則有違比例原則。

法官在判決書末強調，雖期待立法機關可以盡速就道路交通管理處罰相關條例作修法，但修法前，有關機關在適用道路交通處罰相關條例時，至少都應該參照釋字第689號解釋、憲法比例原則，去做合憲性解釋，才能使人民基本權利獲得保障。

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