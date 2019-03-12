真相大白！彰化環保䅲查員叫不動 原因揭曉…

2019-03-12 20:20

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣每年受理的環保稽查多達1萬5000件，但環保局的稽查員僅有15人，相當於1人1年要負責1000件，人員還要輪值夜班，人力嚴重不足，縣議員黃盛祿呼籲縣府儘速補足員額，或尋求民間及學校機構的合作，否則民眾檢舉後，等嘸人，可能因此怪罪縣府包庇。

黃盛祿表示，環保稽查涵蓋空污、水質、噪音…等，這些都與民眾切身相關，現今環境意識抬頭，加上民眾知道尋求公權力來遏止污染源，惟有些污染源是「突發」，若稽查員未及時到場，證據很快不見，痛失懲罰業者的先機。

他說，他上任以來接到很多民眾關於環保問題的陳情，民眾向他說，已經發現污染源並報請環保局人員前來，但左等右等就是等不到，只好透過議員。當他介入之後才發現，原來全縣只有15名稽查員，縣內幅員遼闊，如果污染源出現在南彰化，更是鞭長莫及，喪失稽查先機。

他說，增加稽查員額，刻不容緩，這可以展現縣府杜絕污染的決心，讓污染製造者不敢存僥倖心理，有利民眾生活品質的提昇，對縣府絕對加分。

對此，縣環保局表示，去年全縣共有1萬4千900多件檢舉報案，其中有些是重複案件，但15名稽查員一年應付上萬件稽查案，確實人力嚴重不足。

環保局官員稱，新北市是全國人口數最多的縣市，人口數399萬，其每年環保檢舉案共4萬件，該市稽查員高達有150人。

官員說，彰化縣是僅次於六都人口最多的縣市，人口127萬，每年受理的檢舉案為1萬5000件，稽查員15人，而台南市共有170萬人口，其稽查員就有50名，相較起來，彰化縣的稽查員確實嚴重不足。

黃盛祿表示，縣府最好的辦法是儘足補足人力，否則就應該民間尋找合作單位，例如與縣內大學相關科系合作，訓練採樣專業人才，這間臨時人員可以就近快速抵達採樣，而稽查員1人到場即可。

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