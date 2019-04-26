打臉陳學聖檢舉「壞蛋」只領10萬 桃市府回應：可再獲100萬

2019-04-26 15:11

［記者許倬勛／桃園報導］元山蛋品行黑心蛋事件引發社會譁然，讓桃園一度被諷為「壞蛋的故鄉」，為此桃園市政府提高食安基金，期盼有更多吹哨者能挺身而出檢舉不肖廠商，立法委員陳學聖今召開記者會，踢爆吹哨者反成受害者，揪出業者後不只丟掉工作，質疑政府未依貢獻值發放獎金，只領取10萬元獎金。桃園市長鄭文燦回應，重罰不肖業者不會寬貸，至於檢舉獎金得視實際狀況而定。桃市衛生局指出，待收到罰鍰後會再發放獎金，吹哨者最多可再獲1百萬元。

元山蛋品公司去年8月經檢舉查獲，使用變質腐敗的次級蛋加工製作液蛋產品。案發至今已9個月，業者除遭桃園市政府衛生局裁罰，桃園地檢署也於近日起訴，並建請法官從重量刑。

陳學聖指出，檢舉元山蛋品的吹哨者A先生是該公司職員，為揭弊不僅丟了工作，身家安全受威脅，最扯的是直至今日才領到10萬元獎金，不但是最低標準，桃園市衛生局還同意讓元山分期付款，分3年多才能繳清。

對此鄭文燦回應，市府首創以食安基金支持吹哨者獎金，獎金的額度與比例需視貢獻的狀況，包括查獲的情形來支付，他（陳學聖）可能不理解事情的全貌，作了不必要的評論，桃園對食安的稽查得到全國績優評價，不論稽查案件數、罰款數量，以及涵蓋範圍都是。

鄭文燦說，元山一案的檢舉人並非只有一人，因此必須視檢舉的情況來論貢獻程度，有些則是市府主動稽查獲悉，市府的立場沒有改變，重罰不肖業者是最高原則，至於獎金有明確計算辦法，須依實際情況決定。

衛生局回應，依法裁罰元山蛋品348萬元，此案先依衛福部規定的獎勵辦法核發10萬元給檢舉人，待收到罰鍰後，再依「桃園市檢舉違反食品衛生法規案件獎勵辦法」發放25%至60%的獎金，也就是說，2名檢舉人最多可再獲1百萬4千元

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