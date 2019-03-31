超扯！檢舉作弊遭辱罵還得道歉 校方看到議員才認錯

2019-03-31 13:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市一所國小六年級的女學生，日前因檢舉1名男同學作弊，不但隔天遭擅闖校園的男同學姐姐質問此事，班導還要求她向男同學私下道歉，事後又進一步要她和另一名一起告發此事的女同學在課堂上公開道歉，讓兩位女學生對班導的處置方式極其失望，不禁對此質疑：「檢舉作弊錯了嗎？」

女同學母親表示，協調會時，校方人員居然說「言語霸凌是要天天講才叫言語霸凌，醜女、賤女甚至妓女等字眼，沒天天講就不算霸凌」；第二次協調會時，導師甚至還不願到場，直言「校長說我根本不須來開這個會！」最後透過市議員協調，導師及作弊的男同學才坦承錯誤，向女學生及家長道歉。

對此，北市府教育局主秘陳素慧表示，經督學到校訪視了解，整件事情班導師未秉持「公平公正」、「勿枉勿縱」的原則，在沒有證據的情況下就要求孩子道歉，造成檢舉人心靈受創，比較好的作法應該是要好好和孩子溝通，後續校長、教師部分，會再做責任檢討。

對於外人闖入校園的部分，陳素慧說，過去已針對門禁管理三令五申，實在不應該讓外人隨意進入，會再加強督導學校、老師，不讓類似事件重演。

根據校方提供教育局的說明表示，男同學的家長已當面致歉，導師也允諾會加強以正向方式管教導正，後續會再落實學校門禁管理，加強教師監考與巡堂作業，以及親師生溝通和班級管理。

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