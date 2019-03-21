美國女大兵來台相守？ 退休大叔二度暈船匯款…

2019-03-21 19:10

〔記者陳恩惠／台北報導〕家住天母的65歲王姓男子在臉書交友，遭詐騙集團盜用「美國女大兵」瑪莉的名義行騙，以通訊軟體Messenger甜言蜜語，騙稱為了王男要退役來台和他相守，已將行李和機票準備好，但缺些手續費，必須匯款支付2500美元，讓王男信以為真到銀行匯款，所幸被第一商銀天母分行及台北市警士林分局蘭雅派出所員警發現攔阻，警方說，王男2週前也差點遭另名「伊拉克女將軍」蘇珊詐騙。

警方說，獨居無偶的王姓男子，兒女都已自立門戶，未和他同住，每個月靠退休金生活，本月初滑臉書時，突然跳出1名外籍女子「瑪莉」，向他要求加好友，雙方就此聊了起來，瑪莉自稱是在塞內加爾及阿富汗作戰的美國女大兵，王男誤以為找到真愛，結果竟是詐騙集團，通訊中不斷對他甜言蜜語，表明愛上他了，要和他共組家庭以取信王男，接著就說除役得繳交2500美元的稅金才能放行。

王男本月12日上午和瑪莉聊完後，立刻到住家附近的第一商業銀行天母分行要匯款，但銀行行員覺得怪異，向蘭雅所通報「民眾疑遭詐騙，欲匯款至國外」，警員陳俞均和黃種佑據報到場，詢問王男發現，他在網路上認識美國女大兵瑪莉，雙方只聊幾天，瑪莉就說「為了趕緊退役來台和他相聚，已將行李及機票準備好，但需要一筆錢處理」

王男說，反正就是幫個忙，沒什麼！但警方一聽這故事，當下立刻研判是常見的「假交友詐騙」，當場搜尋許多「維和部隊將軍」要台女匯款的詐騙新聞給他看，不料，王男不好意思地說，其實2個星期前，他就遇到同樣的詐騙手法，當時是名自稱伊拉克女將軍的蘇珊，要他幫忙匯款新台幣5萬元，當時銀行及警方聯手攔阻才沒有損失。王男說「上次被騙過，這次應該不會被騙了吧？」所以又去匯款，幸好銀行和警方再次救了他！

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