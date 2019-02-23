94狂！車手落網 同夥竟直接打電話到「條子館」找人…

2019-02-23 21:56

〔記者黃美珠／湖口報導〕好狂的詐騙集團！旗下車手被捕，疑似為了確認黨羽下落，以防「黑吃黑」已經到手的10萬元，同夥竟然跨海直接打電話到「條子館」查證，詢問刑事偵查佐，集團「隊員」們是不是已經落在條子杯杯手中？

今天晚上8點剛過，新竹縣新湖警分局偵查隊響起一通不尋常的電話，員警接起電話後，話筒那端傳來有禮貌、卻明顯是中國女子的口音。

這名女子劈頭就對員警說，「您好，可以諮詢一下，今天是不是有一位叫王XX的先生，呃…在你們…偵查隊這邊啊？」

接電話的員警機警，立刻不動聲色回以「沒有餒！」這名女子不死心，仍持續詢問，「沒有？王XX沒有嗎？」、「我們要確定新湖分局這邊的呀。」

員警回稱，「對啊，我們這邊是新湖分局，沒有這個人。」這名女子又說，「呃，他今天就是說被帶到派出所這邊的呀？不是嗎？」員警堅稱，「沒有啊！」

對方聽起來似是挫敗又充滿狐疑，直說「沒有？就是你們這邊完全沒有這個人嗎？」直到員警再次強調，「對啊！」她才心有不甘地，以「呃，先生好吧，那再見囉！」收線放棄。

新湖分局近來全力「打詐」、「斬手」，分局偵查隊今天下午連隊長、分隊長都親自出動，聯手在湖口民生市場附近埋伏，果然先後逮到2名車手。其中才15歲的王姓少年剛當上「車手隊」隊員，是初次「下海」，才剛從他18歲、鍾姓「隊長」手中拿到提款卡，領到10萬元贓款，完成任務回覆完長官，就被埋伏的員警逮捕。

隨後在湖口分駐所支援下，警方再抓到「鍾隊長」，進一步查出鍾男去年12月光是「工作」2天，就盜領掉82萬多的現金，今天再犯，結果跟王姓少年一起栽跟頭！2人訊後將被依涉嫌詐欺和洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

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