可惡！詐騙集團連80歲老嫗的棺材本也要騙

〔記者林嘉東／基隆報導〕80歲劉姓老嫗接到「假妹妹打來借錢」的詐騙老梗，信以為真，拄著拐杖，跑到郵局急著匯出15萬元，遭郵局行員、警員聯手成功阻擋，讓劉嫗感激不已，保住她15萬棺材本。
基隆市警一分局延平街派出所日前接獲轄內仁二路郵局報案稱，有名80歲劉姓婦人神情慌張跑來郵局直說要提領15萬元存款後，匯至新北市三重介壽路郵局。
受理的郵局行員連秀英直覺有異，趕緊報案，輪值女警張怡文趕抵；劉嫗娓娓道來匯款員由，她一早接到妹妹打來，妹妹在電話中說急需要15萬元，要她匯款到三重介壽路郵局，她沒想太多就跑來郵局辦匯款給妹妹。
張員連忙安撫劉嫗，詢問老嫗妹妹電話後，打給妹妹查證，果然妹妹回覆沒打給劉嫗；劉嫗才驚覺受騙，頻頻感謝連、李兩人，「還好遇到你們，否則連棺材本都沒了！」
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80歲劉姓老嫗挨詐，基隆市警一分局延平街派出所女警張怡文與仁二路郵局行員連秀英（左）趕緊攔阻，保住她15萬元積蓄。（記者林嘉東翻攝）
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80歲劉姓老嫗挨詐，基隆市警一分局延平街派出所女警張怡文與仁二路郵局行員連秀英趕緊攔阻，保住她15萬元積蓄。（記者林嘉東翻攝）
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