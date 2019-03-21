可惡！詐騙集團連80歲老嫗的棺材本也要騙

2019-03-21 17:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕80歲劉姓老嫗接到「假妹妹打來借錢」的詐騙老梗，信以為真，拄著拐杖，跑到郵局急著匯出15萬元，遭郵局行員、警員聯手成功阻擋，讓劉嫗感激不已，保住她15萬棺材本。

基隆市警一分局延平街派出所日前接獲轄內仁二路郵局報案稱，有名80歲劉姓婦人神情慌張跑來郵局直說要提領15萬元存款後，匯至新北市三重介壽路郵局。

受理的郵局行員連秀英直覺有異，趕緊報案，輪值女警張怡文趕抵；劉嫗娓娓道來匯款員由，她一早接到妹妹打來，妹妹在電話中說急需要15萬元，要她匯款到三重介壽路郵局，她沒想太多就跑來郵局辦匯款給妹妹。

張員連忙安撫劉嫗，詢問老嫗妹妹電話後，打給妹妹查證，果然妹妹回覆沒打給劉嫗；劉嫗才驚覺受騙，頻頻感謝連、李兩人，「還好遇到你們，否則連棺材本都沒了！」

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