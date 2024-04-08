南亞︰初估財損1430萬 無人傷亡

新北市泰山區南亞塑膠林口廠昨凌晨大火，直到昨上午仍持續竄出驚人濃煙 ，造成新北及桃園發出空污警報。 （記者吳仁捷翻攝）

2024/04/08 05:30

聲明林口廠聚丙烯燃燒後無毒

〔記者張慧雯、李靚慧／台北報導〕針對昨凌晨南亞林口廠房發生火警，南亞發出聲明表示，林口CPP（無延伸聚丙烯薄膜）工廠使用聚丙烯（PP）等原料生產塑膠膜，燃燒後會產生二氧化碳等無毒物質，初步統計損失金額約一四三○萬元，詳細起火原因與財物損失後續將詳加調查。

南亞指出，林口廠區的成品倉庫昨日凌晨兩點左右發生火警，經作業人員發現後隨即滅火，但滅火無效立刻通知消防隊入場滅火。

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南亞林口工廠以生產CPP產品為主，原料為聚丙烯，成品可做成高溫蒸煮調理袋、高溫滅菌醫療膜、鋁塑膜、積層複合食品袋、積層複合包裝袋、衛材包裝袋、文具用品（相簿／相冊內頁、集卡冊、卡套等）包材、花卉或盆花包裝袋，也可電鍍加工生產電鍍膜，成為多功能的積層複合基材。

南亞強調，廠內救災有專人配合救災應變，提供消防隊於救災所需配置圖及塑膠原料種類等資訊，十分感謝新北市消防隊全力協助滅火，目前確認無人員傷亡，同時聲明聚丙烯燃燒後無毒。初步統計廠內損失約聚丙烯原料一百噸、CPP成品二百噸，損失約一四三○萬元。

產險業者緊急調閱保單，失火的南亞林口二廠屬台塑集團三大保單之一，參與共保的產險公司多達十三家，由新光產險主辦，分攤比重前五大分別為新光產險、國泰產險、兆豐保險、第一保及富邦產險。

產險業者指出，近年商業火險因再保費率攀升導致保費大漲，台塑集團共三張保單，可說是僅次台積電的第二大業者，南亞林口二廠屬第三張「其他」保單的保障範圍，原保險期間至四月三十日，原定五月初將續保，因過去一年風險管控得宜未出險，台塑集團先前要求議價，如今發生火災，議價難度大增。

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