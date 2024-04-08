惡火燒4500坪》消防官研判火場 南亞恐超存化學物

新北市泰山區南亞塑膠林口廠昨凌晨大火，直到昨上午仍持續竄出驚人濃煙 ，造成新北及桃園發出空污警報。 （記者吳仁捷翻攝）

2024/04/08 05:30

空污新北、桃園2市6區

〔記者吳仁捷／新北報導〕南亞塑膠林口廠大火燃燒十二小時，新北市政府對新北、桃園二市六區發出空污警報，消防單位估計，燃燒面積超過四千五百坪，消防單位昨下午通報火勢熄滅後，持續射水降溫、排煙，期間仍竄出大量黑煙，現場消防官從燃燒面積及滅火經驗分析，初判儲放成品半成品恐超過業者宣稱的三百公噸塑膠成品數量，亟待惡火完全撲滅後進一步調查釐清。

近年屢次發生化工廠火警後，消防、市政府加強稽查力道，不難發現不少業者隱瞞、隱蔽超量儲放危險物品等資訊，讓第一線消防員搶救大型工廠火災時，陷入因資訊錯誤而誤判的危機，憂心自己淪為去年九月造成四名消防員殉職的屏東明揚工廠大火翻版。

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大面積失火 顯示未做好防火區劃

南亞塑膠林口廠火災，業者聲稱存放大約三百公噸的塑膠原料及成品，但是從現場火災範圍及時間分析，資深消防員質疑，業者極可能未及時更新最新的原料及成品儲貨量，塑膠原料及成品數恐不止三百公噸，且大面積的失火也顯示業者未做好防火區劃，讓消防員面對大量超出預估的塑膠易燃物，陷入馬拉松式滅火，不僅消耗救災人力，也造成大面積空氣污染，付出龐大社會成本。

馬拉松式滅火 耗費龐大社會成本

據本報掌握，除了CPP（無延伸聚丙烯薄膜）及聚丙烯（PP）等原料生產塑膠膜，在消防安檢紀錄中，南亞塑膠工廠內儲放兩百餘公斤危險物品，包括十二公斤乙酸乙醇、六公斤丙酮、二○三公斤丁酮、十七公斤甲醇、十二公斤乙醇等五類；廠內另儲放一點四公噸的紡絲用油劑，以及六十二公升煤油等化學物品。

相關紀錄 南亞未超過許可存量

不具名資深消防官透露，從相關紀錄看來，南亞塑膠林口廠危險物品雖未超過許可存量，但從火災災例分析，懷疑危險物品實際儲存量恐也超過系統記載的許可存量。

工廠危險物申報修正草案 送審中

消防署表示，因應明揚大火，業者未申報儲放危險物品釀災，行政院今年三月通過「工廠管理輔導法」修正草案，送立法院審議，草案規定若工廠製造、加工或使用危險物品超過管制量，應依「工廠危險物品申報辦法」規定，向縣市政府申報危險物品資料，對工廠課以主動申報義務，違者可處最高五百萬元罰鍰，以保障救災及稽查人員安全。

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