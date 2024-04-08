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南亞惡火》今風轉變 異味飄板橋、土城等區

桃園市環局派多名稽查員於兩市交界處，手持儀器檢測火災下風處空品數值。 （桃園市環保局提供）

桃園市環局派多名稽查員於兩市交界處，手持儀器檢測火災下風處空品數值。 （桃園市環保局提供）

2024/04/08 05:30

新北環局︰空污異味 最重罰5百萬

〔記者董冠怡、鄭淑婷／綜合報導〕位於新北市泰山區南林路的南亞塑膠林口二廠，昨天凌晨發生火警，消防人員灌救約十二小時後才撲滅，過程中有大量濃煙飄散，昨天上午波及到下風處的泰山、林口、新莊、五股及三重五區，下午主要影響泰山、林口及桃園市龜山區一帶；新北市府環保局表示，監測空氣品質污染物的濃度均在正常範圍，未檢出有毒性的化學物質。

新北市府環保局長程大維表示，持續以空氣品質微型感測器、周邊的空氣品質監測站監控變化，空品監測車也在下風處的林口樂活公園運作，截至昨天下午測得PM二．五是十．九五ug／m3、PM十為十六．八一ug／m3、一氧化碳是○．九七ppb、二氧化氮為十四．五六ppb、臭氧二十四．九三ppb，空品汙染物濃度均在正常範圍，並未檢出有毒性的化學物質，仍持續監控中。

程大維說，已稽查事發的工廠，現場因火災導致有空污異味情形，依違反「空氣污染防制法」第卅二條告發，最重可處五○○萬元以下罰鍰。

新北市環保局昨晚表示，根據氣象署預報，風向由東風轉為西北偏北風，今天（八日）上午六點到下午五點，預估異味可能影響範圍包含新北市林口區、泰山區、新莊區、樹林區、板橋區、土城區。

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