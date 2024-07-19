為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

憲法法庭裁准暫時處分 政院：證實國會擴權法案有重大損害

有關憲法法庭今（19）日作成暫時處分裁定，暫時停止若干修正條文的適用，並為相關配套措施，行政院發言人陳世凱表示，行政院長卓榮泰對於憲法法庭捍衛憲政秩序、保障人民權利的作法，表示敬佩。（資料照）

有關憲法法庭今（19）日作成暫時處分裁定，暫時停止若干修正條文的適用，並為相關配套措施，行政院發言人陳世凱表示，行政院長卓榮泰對於憲法法庭捍衛憲政秩序、保障人民權利的作法，表示敬佩。（資料照）

2024/07/19 16:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕有關憲法法庭今（19）日針對國會擴權法案作出暫時處分裁定，暫時停止若干修正條文的適用，並為相關配套措施，行政院發言人陳世凱表示，行政院長卓榮泰對於憲法法庭此次做出暫時處分裁定，勇於捍衛憲政秩序 、保障人民權利的作法表示敬佩。暫時處分裁定證實立法院職權行使法及刑法的修法，的確讓憲法所保障之權利與公益遭受到難以回復的重大損害，並且具有作成暫時處分的急迫必要性。

陳世凱指出，立法院在今（2024）年5月三讀通過的立法院職權行使法及刑法修正條文，引發社會各界批評聲浪不斷，尤其法律學者也連署表達違憲疑慮。由於新法相關規定嚴重破壞我國五權分立體制，且侵害人民基本權利，行政院因此向憲法法庭聲請法規範憲法審查，以及相關的暫時處分。

陳世凱表示，過去的司法院大法官機制與現在的憲法法庭，作成暫時處分裁定的案例非常少。本次暫時處分裁定的作成，證實立法院職權行使法及刑法的修法，的確讓憲法所保障之權利與公益遭受到難以回復的重大損害，並且具有作成暫時處分的急迫必要性；因此，憲法法庭作成暫時處分的裁定，也為我國憲政秩序之維護再爭取了一些時間。

陳世凱強調，行政院從來沒有迴避監督，各界當然也都支持國會改革；但國會改革一定要符合憲法規定，一定要符合憲政體制，並且不能侵害人民權利。院長卓榮泰感謝許多民眾、學者專家為此次因應立法院修法所付出的努力；接下來的本案訴訟階段，行政院會繼續堅持捍衛憲政秩序、保障人民權利的主張，爭取憲法法庭的認同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國會擴權案憲法法庭裁准暫時處分 藍：見證司法自主獨立已死
2024/07/19 16:21

國會擴權案憲法法庭裁准暫時處分 藍：見證司法自主獨立已死
國會擴權法案 憲法法庭裁准暫時處分
2024/07/19 16:10

國會擴權法案 憲法法庭裁准暫時處分

跟著AI大廠走 南科卓越城自備68萬起
國會擴權法案釋憲案》攻防暫時處分 12大題激辯3小時
2024/07/11 05:30

國會擴權法案釋憲案》攻防暫時處分 12大題激辯3小時
民調：國會擴權法案「暫時處分」 逾半民眾接受
2024/07/16 05:30

民調：國會擴權法案「暫時處分」 逾半民眾接受

桃園市政特區頂級A辦新聚落 NFC環球經貿中心企業新門面首選
國會擴權法憲法法庭裁准暫時處分 黃國昌不意外：必須受輿論檢視
2024/07/19 16:22

國會擴權法憲法法庭裁准暫時處分 黃國昌不意外：必須受輿論檢視
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播