中國籍男子來台開畫廊 買北韓「萬壽台」油畫涉資恐被約談

北韓因發展核武被聯合國下令制裁，該國規模最大的「萬壽台創作社」也被列入制裁名單，任何人不得直接或間接為該公司收集或提供財物及財產上利益。（美聯社）

2024/07/18 16:57

〔記者陳彩玲／台北報導〕北韓因發展核武被聯合國下令制裁，「萬壽台創作社」也被列入制裁名單，任何人不得直接或間接為該公司收集或提供財物及財產上利益。而殷姓中國籍男子涉嫌向萬壽台創作社，購買北韓作家畫作，再私下以賣給VIP買家。台北地檢署指揮新北市調查處，前往殷男家搜索，查扣手機、電腦，殷男正由檢方偵訊中，釐清是否居中幫助北韓，全案朝違反資恐防制法偵辦。

萬壽台創作社位於北韓平壤市平川區安山大街，成立於1958年11月17日，直屬朝鮮勞動黨中央委員會，是北韓水準最高的美術創作基地，下設11個創作團，包括朝鮮畫、油畫、壁畫、雕塑、繡藝、寶石畫、萬年畫、工藝、陶瓷、出版畫、房地產開發等創作團；北韓被聯合國制裁後，我國法務部也公布，自2017年8月7日起，將該公司列入制裁對象。

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據了解，殷男的母親是中配，他時常依親來台，2017年在高雄成立畫廊，也曾在高雄藝術博覽會展出北韓當代藝術系列作品。

近日檢調接獲檢舉，殷男涉嫌向萬壽台創作社，購買北韓作家畫作，私下透過Line群組販售給VIP買家，每幅畫作數十萬元不等售出。

台北地檢署昨指揮新北市調查處，前往殷男家搜索，查扣手機、電腦，並將畫廊掛名負責人殷母帶回訊問，訊後請回；殷男則現由檢方偵訊中，檢察官將釐清他是否居中幫助北韓，全案朝違反資恐防制法偵辦。

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