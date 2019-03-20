八旬老嫗領百餘萬被拒 看見警察找來的人卻哭了

2019-03-20 22:33

［記者陳恩惠／台北報導］台北市1名79歲老婦人第一次遇到詐騙集團就被騙，擔心帳戶被凍結，急急忙忙到銀行領150萬元，由於金額太大，新光銀行大同分行立刻報警，台北市警大同分局重慶北路派出所據報，員警吳立仁發現老婦支吾其詞，警察的第六感立刻知道遇詐了，找來她的外孫，老婦突然哭著說「法院要監管我的戶頭啦」！

大同分局長潘智朝智今前往銀行頒發感謝狀，感謝經理、行員的用心，再次強調警方及銀行共同防制詐欺，保護民眾財產的決心。

這月5日中午12時45分，重慶所值班突然接到新光銀行大同分行電話，表示「行內有老婦要領百餘萬元，怪怪的，問她也不太說」，巡邏警員吳立仁趕往查看，這名高齡的老婦一直說「家裡要裝潢，所以要領150萬元啦，你不要管我」；吳員見老婦的神情略微慌張，不斷婉拒員警、銀行經理及行員的協助，吳員只好纏著老婦關心她，然後要她提供親人聯絡方式，盧了許久，老婦才交出外孫的手機號碼，吳員立刻聯繫。

當老婦的外孫快跑進銀行時，神情緊張的老婦突然哭了出來，拉著外孫說，「早上在家接到法院的電話，說要監管我的帳戶啦」，在旁的眾人一聽，立刻回應說「阿嬤，那是詐騙集團啦」，外孫一聽，趕緊謝謝行員和警方的幫助，要不是大家的多管閒事，老婦一生積蓄才沒有落入詐騙集團手中！

大同分局長潘朝智到新光銀行大同分行頒發感謝狀時，除感謝經理及行員的用心外，再次強調「打擊詐騙」是警方近年警政工作重點，警力有限、民力無窮，在警察、銀行及民眾共同合作之下，方能徹底防範詐騙案件發生，呼籲民眾如接獲不明電話應詳細查詢，發現有詐騙情事，請立即撥打165反詐騙專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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