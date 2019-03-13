菲國別墅設機房「耍詐」 16騙徒空中監獄遣返判刑

2019-03-13 19:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕丟臉到國外！男子戴有財等18人到菲律賓宿霧市的透天別墅內，經營名為「新新新順天」的詐欺機房，2016年被台灣與菲律賓警方共同偵破，其中，16名台灣騙徒搭乘被戲稱為「空中監獄」的專機遣返台灣，台中地方法院發現，這群騙徒向59名中國人詐得人民幣350萬餘元（台幣1610餘萬元），嚴重傷害台灣國際形象，昨天依加重詐欺罪，將戴有財等16名騙徒，判處3年至6年2月不等徒刑，其餘共犯由檢方另案偵辦。

判決書指出，男子陳虹奇（檢察官另案偵辦）與綽號「雄哥」的不詳男子，2016年8月起在菲律賓宿霧透天別墅內，設立「新新新順天」跨境詐騙電信機房，由「雄哥」與陳男出資，購置電話、電腦與網路設備，再於台灣招聘戴有財等18人（2人是女性），另有5名中國籍成員，隨機撥打電話，亂槍打鳥向中國人行騙。

台中地院發現，詐騙所得的5至8％是個人的酬勞，其餘行騙所得歸由「雄哥」與陳虹奇，從2016年9月初至同年11月下旬，不到3個月時間，就向59名中國被害人，騙得人民幣350餘萬元，折合台幣達1610萬餘元。

台灣警方與菲律賓合作，2016年11月破獲這個詐欺集團與機房，逮獲24名騙子，其中19人是台灣人（1人於菲律賓加入），事隔約10個多月，台灣警方於2018年9月，將19人之中的16名台灣騙徒，用「空中監獄」押解回台灣受審（另3人另行偵辦），其餘5名中國騙徒則遣返中國受審。

台中地院認為，這16名騙子價值觀念嚴重偏差，犯罪手法是高度組織分工下的高科技犯罪，不但造成被害人的財產損失，更嚴重傷害我國國際形象，依加重詐欺罪，判處戴有財等人3年至6年2月不等徒刑，犯罪所得沒收，可以上訴。

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