7旬婦遇「假姪子」借錢 警協助反虧這句阻詐

2019-03-09 12:03

〔記者邱俊福／台北報導〕一名7旬老婦人日前接到假冒姪子的親友借款詐騙電話，便前往北市文山區一家銀行準備將全部退休俸匯到對方指定帳戶，因行員感覺有異，馬上通報轄區北市文山二分局景美派出所，警員到場，馬上勸阻，並跟對方通話後，才讓老婦人恍然大悟，保住老本。

警方說，警員黃淨業、吳怡靜日前接獲銀行通報，有名老婦要求行員匯款，因臉色發青、神色不安，遭行員懷疑被騙。員警趕到銀行時，見7旬的老婦人站在櫃台前，手持手機、一臉惶恐的講電話，向警方表示她的姪子亟需用錢，所以要行員把帳戶裡所有的退休俸匯到姪子帳戶。

警方聞訊，請老婦人先掛電話，等老婦人冷靜後詢問，一、來電號碼是否顯示姪子的名字？二、姪子不曾跟妳借錢，為何沒有先跟父母借錢？三、為何不是姪子本人來拿錢，而是匯款到不認識的人的帳戶？ 」

正當老婦人猶豫不決時，詐騙集團恰好來電，員警立刻接起電話：「我是派出所員警，請問你哪位？要跟誰借錢？…我（員警）沒有在鬧喔，我（員警）是依法執行公務，請你專業一點好不好？你們（詐騙）教戰手冊沒教怎麼跟警察講電話嗎？」，話還沒說完，詐騙集團嚇得直接掛斷電話。

老婦人在旁一臉疑惑，員警再請她搜尋姪子的通訊錄，撥打顯示名字的號碼。終於輪到姪子本人接電話，姪子表示最近都沒有連絡老婦人，更遑論借錢，老婦人才恍然大悟，才知道自己差點被騙，向員警連連稱謝，才保住她的退休俸。

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