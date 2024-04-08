南亞塑膠大火 惡臭濃煙沖天

南亞塑膠林口廠昨凌晨2時許傳出大火。（新北市消防局提供）

2024/04/08 05:30

300噸塑膠原料成品 狂燒近13小時

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市泰山區南亞塑膠林口廠昨凌晨二時許傳出大火，現場燃燒三百多公噸塑膠原料及成品，一燒長達十二餘小時才撲滅，雖無人傷亡，但在林口台地風勢吹拂下，大量惡臭濃煙上竄天際擴散周遭，新北市環保局展開監測，對泰山、林口、五股、新莊、三重及桃園市龜山等六區發出空污警示，迄昨晚大量黑煙仍不斷上竄，空污區住戶仍可聞到塑膠燃燒惡臭，苦不堪言。

泰山、林口、五股、新莊、三重、龜山 新北市環保局發出空污警示

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新北市消防局七日凌晨二時十七分獲報，泰山區南林路南亞塑膠廠發生火警，竄出大量火煙，廠區陷入火海，工廠人員雖第一時間拉出室內消防栓水帶試圖滅火，但火勢在風勢吹拂下迅速加劇，消防人員架設多條水線滅火，但不到一小時就因不堪火場高溫退出，改以雲梯車、消防機器人從外部射水滅火。

廠方告知消防帶隊官，廠內儲放一百噸PP聚丙烯粒子、兩百噸CPP食品袋內膜成品，巨量易燃物引發高火載量火警，由於山區水源缺乏、RC建築外牆不透風，形同在大熔爐中滅火，消防、義消採多班接力滅火，因燃燒物體積過大，火勢不斷竄出。

消防單位昨凌晨三時卅分即控制火勢、阻隔延燒，下午二時廿五分通報撲滅火勢；警消初步調查，起火時員工目睹火勢疑從生產區天花板的電線竄出，員工初期滅火失敗後，隨即引燃火勢。消防單位不排除因作業不慎引發火星或電氣等因素釀災，確切起火原因仍待進一步釐清。

南亞塑膠林口廠昨凌晨2時許傳出大火，狂燒長達12餘小時才撲滅，大量惡臭濃煙上竄天際擴散周遭。（記者陳璟民攝）

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