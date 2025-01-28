揭中國科技業造假史！矢板明夫：DeepSeek極可能是大外宣

日本資深媒體人矢板明夫。（資料照）

2025/01/28 09:18

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國AI黑馬DeepSeek在全球掀起巨浪，而AI巨頭輝達則首當其衝，週一股價嚇崩16.97%，創美國史上單日跌幅之最，市值蒸發5926.58億美元（約新台幣19.37兆元）。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，雖然他對這方面不了解，但這非常可能是中國大外宣的一部分，這家公司，是2023年在杭州成立的新興企業。註冊資本才1000萬人民幣，但其背景卻非常神秘。

矢板明夫在臉書PO文表示，今天台灣的股市休市。全世界各大股市的半導體和人工智慧的相關科技股都遭到了拋售。輝達、台積電都受到了影響。其原因是，中國的新興企業「DeepSeek」公開的新AI模型，據稱成本非常低，這使全世界的投資家對大型科技股投資的必要性產生了疑慮。

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矢板明夫指出，DeepSeek於上月底宣布，它以傳統成本的數分之一訓練出相當於美國OpenAI及Meta Platforms的大規模語言模型。今天，他看到了很多台灣的媒體都以很大篇幅來報導此事。有的用上了「AI界的偷襲珍珠港」、「中國精英掀翻華爾街」等聳動的標題。還有分析說，是因為美國在科技上打壓中國，使中國不得不奮發圖強、另闢蹊徑，終於研製出了打敗美國的神器。

矢板明夫續指，他個人雖然對半導體和人工智慧的科技不是很了解，但以多年的經驗，認為非常有可能，是中國當局發動大外宣的一部分，這家公司，是2023年在杭州成立的新興企業，註冊資本才1000萬人民幣，但其背景卻非常神秘。不難想像，後面一定有中國的國家力量在支持。所以，中方所宣傳的「低成本」，到底是真是假，他認為還需要相關的查證。

矢板明夫點出，中國太喜歡造假了。早在20年前，曾發表研製出了高性能晶片「漢芯」，中國官媒吹捧了好幾年，結果被證明是造假。 去年還有一位17歲讀服裝科系的高職女學生，在阿里巴巴全球數學競賽中，奪得全球第12名，而被當作是神童在網路爆紅，但後來被踢爆，原來是數學老師在背後幫忙造假，他很難相信，在一個所有人都必須學習《習近平治國理政》，沒有思想、言論自由的國家，其企業能夠在技術上不斷創新、領先世界。

矢板明夫直言，有人指出，DeepSeek其實用了很多輝達的技術。如果真是那樣的話，其成本一定不會太低。有可能是中國當局在水面下偷偷給了很多補助，退一萬步想，即使中國的人工智慧產品，真正達到了「物美價廉」，但是使用者的資訊、秘密，都可能被中國當局掌握。就憑這一點，那些跨國的大企業敢使用嗎？短期或許有一些挫折，但需要看長期的話，我還是對輝達、台積電有信心。

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