死老婆身世好悲慘？ 馬國高富帥CEO「培訓營」原來攏係假

2019-03-21 13:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市任姓男子長得其貌不揚卻找來一票缺錢恐急男子組成男蟲詐騙集團，網路大量擷取高富帥照片後，營造是馬國多金CEO假象透過通訊軟體鎖定單身多金女子，以太太因病死亡博取對方同情心及信任，再以投資為由誘騙匯款詐財，只是1個月來還在「培訓」階段就被警方循線搗破，這下血本無歸讓任男大嘆，真的是偷雞不著蝕把米。

刑事局中打第六大隊第六隊去年底破獲一個假冒公安的詐騙集團，發現其中一名27歲的南投縣陳姓漏網成員疑重操舊業，結合33歲的任男當金主重起爐灶，找來一票自社群吸收的缺錢男子，組成「靠臉吃飯」的網路男蟲集團流竄運作，隨即報請南投地檢察署檢察官黃慧倫指揮偵辦。

警方監控期間發現，任男與陳男先自網站或Fb，大量擷取一些擔任公司負責人或CEO的馬來西亞華僑照片以及生活照套用，營造高富帥形象，再透過微信等通訊軟體鎖定單身多金女子，以太太因病死亡及白手起家的奮鬥史等坎坷身世博取同情心及信任後，以投資期貨需要資金、機會難得等話術，誘騙對方匯款至指定人頭帳戶詐財。

案經警方鎖定任男等人藏匿據點，本月18日持搜索票上門查緝，除當場逮捕任男及陳男等6人外，現場並查扣手機、筆記型電腦、無線分享器、SIM卡、K他命、K盤、新台幣28萬餘元等贓證物。

六隊隊長王嘉華說，經查該集團約在上月開始運作，但仍處於培訓階段，因此除了上述贓證物外，也查扣一些詐騙用的教戰手則及錄音檔，任男還要求旗下成員熟背後還得融入角色，自己得編排幾段感人肺腑的故事方便行騙，所幸早一步被警方循線搗破，訊後全案依組織犯罪條例等罪嫌送辦。

王嘉華強調，網路男蟲看準女性被害人富有「同情心」特質，先以悲催身分取得信任後，進一步告訴被害人「穩賺不賠投資」僅缺部分資金就可以與被害人「長相廝守」等內容，在被害人對「愛情憧憬」下失去判斷力受騙匯款，呼籲民眾對素未謀面的網友一定要提高警覺，切勿輕易匯款以免遭詐。

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