西門町排骨店遇上慣竊 3秒損失4000元

2019-03-18 21:46

〔記者王冠仁／台北報導〕一名竊賊今天中午跑到台北市西門町一家知名排骨店，他假裝要點餐站在店內的收銀機旁，趁店員忙於送餐之際，迅速打開收銀機偷走一疊鈔票，讓店家損失4千元。儘管店員一度發現他行竊，但當店員走進廚房要找男店員攔阻時，竊賊就趁機逃逸，轄區警方目前已經鎖定特定對象全力追緝。

透過監視器畫面可以發現，當時這名竊賊站在收銀機旁假裝看電視，竊賊一見女店員忙著送餐，立刻趁店員背對他時迅速伸手拉開收銀機，偷走一疊鈔票，再將抽票裝進褲子右後方口袋，繼續若無其事看電視。

不過，店員似乎發現他神情有異，隨即打開收銀機查看，儘管店員發現鈔票短少，並一度懷疑該名竊賊，但竊賊隨即喊冤，還一度掏出錢包聲稱裡面沒錢。店員雖然跑到廚房內找男店員幫忙，但竊賊這時趁機落跑，行竊過程不到3秒鐘。

警方研判，該名竊賊手腳俐落，就算被發現也毫不慌張，研判他不是菜鳥，可能是竊盜慣犯，目前已調閱監視器畫面追查他行蹤。

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