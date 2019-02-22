新竹「菜刀大盜」飄忽如鬼魅！這招讓他gg

2019-02-22 08:33

〔記者王駿杰／新竹報導〕空拍機立大功！被封為「菜刀大盜」的43歲張姓慣竊擅長闖空門，去年6月至今在新竹地區犯下近50起住宅竊盜案，他大肆洗劫洋酒、人參、寶石等貴重物，直到警方出動空拍機，24小時不間斷蒐證，才發現張男總埋伏在新竹縣頭前溪沿岸等待日落，再跳上熱門打卡點新竹豆腐岩前往竹市行竊；警方兩週前趁他行竊時一擁而上，壓制逮捕。

警方調查，張男有竊盜前科，兩年前他橫行北台灣地區，選定家中無人的獨棟或集合式透天厝，以鐵剪、切管器等工具破壞門窗後進入，為避免行竊失風，他一進門就會先到廚房拿菜刀，因此被稱作「菜刀大盜」，最後遭桃園警方逮捕。

去年6月至今，新竹地區竊案頻傳，竊嫌專挑溪邊、樹林、農田等路線，從住宅後方躲避監視器以剪破鐵窗或攀爬方式入內，將屋內洋酒、人參、寶石、鑽戒、金飾洗劫一空，從農民、藝品收藏家甚至醫生都有人受害。

警方獲報後，蒐證過濾可疑份子，發現先前遭法院裁定收押的張男涉有重嫌，他很可能因收押期滿，鎖定新竹地區住戶從操舊業，因此成立專案小組積極徹查。

不過，警方調閱監視器時卻發現，每次張男犯案後都會步行至頭前溪河濱公園，隨後就消失匿跡，如鬼魅般的身影令偵辦員警很頭疼。

所幸，新竹市警二分局東勢派出所一名擅長操作空拍機的員警在分析張男犯案路線時，突發奇想利用空拍機進行24小時不間斷蒐證，才發現狡猾的張男為躲避警方查緝，竟每天從新北市住處騎機車到新竹縣，除專挑偏僻小徑行走，進入新竹縣竹北市頭前溪東岸自行車步道後，還會躲在樹林等待日落，在利用頭前溪多處豆腐岩過河前往竹市行竊。

為避免打草驚蛇，專案小組日夜跟蹤，直到兩週前張男前往竹市犯案，得手後準備離開頭前溪東岸自行車步道時一擁而上，將他逮捕，當場起獲犯案用油壓剪、頭套、手套、失竊現金、人參，全案訊後依竊盜罪嫌送辦，法院裁定收押。

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