偷150元被逮 法官判罰1千倍

2019-02-26 14:55

〔記者王駿杰／新竹報導〕曾姓男子是新竹地區知名慣竊，去年9月他騎車在路邊閒晃，發現一輛轎車未上鎖，就萌生歹念將車內150元竊走，最後遭警方查獲；新竹地院審理終結，法官痛批曾男不知悔改，判他有期徒刑5月，可易科罰金15萬元，相當於曾男竊盜金額的1千倍，要他好好反省。

法官調查，曾男8年前就在新竹地區犯下多起竊盜案，他多半在路邊閒晃，隨意伸手拉一拉停在路邊的汽車車門，只要車門沒鎖，就將車內錢財洗劫一空。

另外，曾男也會闖空門，102年4月凌晨，他跑到尖石鄉一間風景優美的民宿餐廳，見餐廳窗戶未上鎖，就爬進餐廳將紅酒、抽屜百元現金偷走，隨後逃逸。104年9月凌晨，曾男發現寶山鄉一處住戶窗戶未上鎖，也以相同方式闖入屋內，將萬元現金、數位相機、鞋子、項鍊金飾全部偷走，讓新竹縣住戶氣得牙癢癢。

雖然曾男犯下的竊案大多數都遭檢警偵破，但他仍不知悔改，去年9月，他騎著機車在新竹市區閒晃，發現一輛停放路邊的轎車車門未上鎖，就將車內菸灰缸內現金150元竊走，事後車主報案，警方調閱監視器比對可疑涉案人，採集指紋後送鑑定，發現與曾男相符，便將他逮捕到案。

法官審理時，痛批曾男一堆竊盜前科仍不知警惕多次行竊，嚴重欠缺尊重他人財產法益的觀念，法治觀念偏差，考量他的犯罪手段還算溫和，竊取的財務金額低微，審酌依竊盜罪，累犯判他有期徒刑5月，可易科罰金15萬元，希望他能好好反省改過。

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