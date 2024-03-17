流亡港人「姜牧師」姜嘉偉遇刺 警方：疑酒醉碰撞已鎖定犯嫌

香港網路媒體創辦人姜嘉偉流亡來台，17日清晨4時許驚傳在台北市中山區林森北路街頭遭到砍殺。（記者姚岳宏翻攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/03/17 13:57

〔記者姚岳宏／台北報導〕被稱為「姜牧師」的香港網媒始創人兼記者姜嘉偉，今天在臉書直播，指他在台灣回家途中遭不明人士襲擊，背後桶了兩刀，還一度稱自己有生命危險，警方初步根據監視器畫面調查指出，姜男疑因酒醉與人擦撞，左背遭刺傷，拇指擦挫傷，目前警方已帶回其中一名關係人，同時鎖定行兇男子身分，正清查其動機。

警方初步調查，當時姜男酒後經過該處，遇到正從酒店下樓的一群酒客，雙方疑似碰撞爭執，混亂中姜男遭不明利器刺傷，目前警方研判該傷害案不似有政治動機的預謀犯案。

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33歲姜嘉偉人在醫院救治時開直播，說有氣胸現象，靠胸腔插管通氣才救回一命，還說自己「有機會會死」，但他直播時意識清醒，稍後進手術室縫合傷口，暫無生命危險。

姜男曾被香港警方指控2021年6月5日凌晨在銅鑼灣參與受禁群眾聚集，違反第599G章《預防及控制疾病（禁止群眾聚集）規例》，最終獲法庭裁定罪名不成立，他去年1月在旺角涉販賣有煽動內容書籍被捕，被控作出煽動意圖作為罪，他認罪後被判囚8個月，出獄後移居台灣。

轄區中山分局表示，周日凌晨4時22分接獲民眾報案，指台北市中山區林森北路409號前發生糾紛，警方到場未發現打架，僅見姜男倒臥路旁，經詢問姜男發生原因，他因泥醉語焉不詳無法陳述，後通知119救護人員到送醫。

目前警方調閱現場周邊監視器影像，發現有一不明男子攻擊姜男後，徒步離開現場，警方循線調閱監視器，已掌握特定犯嫌身分，將儘速查緝到案。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

香港網路媒體創辦人姜嘉偉流亡來台，17日清晨4時許驚傳在台北市中山區林森北路街頭遭到砍殺。（圖擷自姜嘉偉臉書） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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