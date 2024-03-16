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BMW改裝車炸街挑釁 新營警分局取締改裝歪風成果曝

新營環警監昨晚執行「改裝車輛及大型重機車」聯合稽查勤務，1輛藍寶堅尼「大牛」超跑被攔下，經檢視並無違規。（新營分局提供）

新營環警監昨晚執行「改裝車輛及大型重機車」聯合稽查勤務，1輛藍寶堅尼「大牛」超跑被攔下，經檢視並無違規。（新營分局提供）

2024/03/16 17:04

〔記者楊金城／台南報導〕12日凌晨，1輛BMW改裝車從台南市警局新營警分局前呼嘯而過，囂張炸街行為被警方攔查告發，新營分局為遏止非法改裝歪風，昨晚（15日）聯合南市環保局、新營監理站發動稽查，計取締噪音檢測不合格1輛、交通違規25件，另由監理站召回驗車11輛。

新營環警監昨晚8點在新營長榮路及復興路口，執行改裝車輛及大型重機車聯合稽查勤務，計攔查各式車輛計152輛，1輛藍寶堅尼「大牛」超跑也被攔下，現場檢視後並無違規。

新營分局長蘇政敏說，非法改裝的噪音車輛，除了妨害民眾安寧，更常伴隨超速行駛及危險駕駛，新營分局聯手環監單位執行專案勤務，未來將不定期出擊，祭出「馬上抓、馬上測、馬上罰」3步驟，取締不手軟，分局另將加強巡邏查察，維護用路安全。

警方說明，依噪音管制法規定，車輛噪音超過標準者，將處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，不合格車輛仍須改善至複驗合格為止。另若有「設高音喇叭、排氣管（翹管、拆除消音器等）、無照駕駛、改裝車燈」等違規行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例舉發開罰。

新營環警監進行噪音檢測。（新營警分局提供）

新營環警監進行噪音檢測。（新營警分局提供）

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