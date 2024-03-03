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台中警聯合稽查「炸街猴」 2小時祭出逾20萬罰單

台中市警第三分局前晚執行「環、警、監聯合稽查」勤務。（警方提供）

台中市警第三分局前晚執行「環、警、監聯合稽查」勤務。（警方提供）

2024/03/03 17:07

〔記者許國楨／台中報導〕「炸街車」擾人清夢，台中市警第三分局前晚執行「環、警、監聯合稽查」勤務，2小時就檢測出8台噪音超標與排氣不合格車輛，還查獲1件酒後駕車及2台使用註銷車牌車輛，開出罰單金額超過20萬元。

為維護民眾生活安寧及轄區交通秩序，台中市第三分局前晚9時至11時會同環保局、監理站等單位，在南區忠明南路與復興路周邊實施聯合稽查，攔檢疑似非法改裝、噪音超標、排氣不合格車輛，經由相關儀器設備逐輛實地檢測，檢測出4輛噪音超標車輛，當場即依噪音管制法規定告發，計開出1萬800元罰單。

另現場同步實施車輛排氣檢測，共檢測出4支不合格的排氣管，依「空氣汙染防制法」當場告發，合計處6000元罰鍰，並持續要求不合格車輛限期改善至複驗合格為止，警方同時也結合「取締酒後駕車暨防制危險駕車」專案勤務，封閉式路檢攔查到1輛汽車與1輛機車牌照逾檢註銷，均依法製單告發，同時拖吊移置保管車輛及扣繳牌照。

除此之外，該場勤務還查獲1件民眾酒後駕車拒測案件，也當場依法開單扣車並吊銷駕執，呼籲民眾切勿心存僥倖，警方將持續堅定執法決心，以遏止酒駕惡習。

分局長謝有筆表示，今年迄今執勤通報疑似非法改裝噪音車輛達799件，執行「環、警、監聯合稽查」專案勤務已有2場次，檢測不合格噪音車輛計11輛，未來也將視轄區狀況持續規劃勤務，針對噪音車常行駛路段加強巡邏查察，主動攔檢非法改裝噪音車輛，以維護民眾優質的生活環境，保障每位用路人安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

第三分局前晚執行「環、警、監聯合稽查」勤務。（警方提供）

第三分局前晚執行「環、警、監聯合稽查」勤務。（警方提供）

光2小時就開出超過20萬元罰單。（警方提供）

光2小時就開出超過20萬元罰單。（警方提供）

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