醫師值班爭取73萬加班費 法院判敗訴理由曝

吳姓醫師要求醫院給付73萬餘元加班費，最高行政法院駁回確定。（資料照）

2024/03/16 16:31

〔記者吳政峰／台北報導〕衛福部新營醫院一名吳姓醫師（已轉院）不滿在職時，依值勤表執行夜間及假日急診駐診，卻未拿到加班費，興訟要求新營醫院給付73萬餘元。一審高雄高等行政法院認為實施輪班制度，與醫療法等規定並無不合，且其領受的值班費加獎勵金，已高於一般公務機關，2020年駁回其訴，二審最高行政法院日前認為一審判決無誤，全案確定。

吳醫師主張，2013年10月至2016年8月，新營醫院令其依值勤表執行夜間及假日急診駐診，僅給予值班費，未給予加班費；此外，上、下午急診間，就占用午休時間45分鐘，亦未給予加班費。吳依公務人員保障法第23條規定，2019年請求新營醫院覈實發給輪值期間的加班費73萬3378元。

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新營醫院指出，吳醫師的急診輪值時數，除按月計算服務績效列入個人服務獎勵金，另按月核發「醫療資源不足地區獎勵金」做為急診值班獎勵，未有積欠加班費情事。

一審高雄高等行政法院認為，吳醫師到職時簽署的職務說明書，已載明工作項目包含外科門診、急診、開刀房、值班、住院病患照顧等，吳醫師明確知悉勤務內容包含「急診、住院病患照護與值班」。

一審表示，新營醫院提供全天候緊急傷病患醫療照護、接受醫療機構間轉診的緊急傷病患等醫療服務，設立24小時急診，並為因應急診及住院業務需要及人力現況，安排專科醫師依每月值勤表進行急診輪值，實施輪班制度，要求醫師依值勤表排定急診輪值而為值班，與醫療法等規定並無不合。

一審指出，吳醫師的值班費加計醫療資源不足獎勵金，已優於各機關加班費支給要點的標準，吳醫師要求再給付加班費，於法無據，判其敗訴。吳醫師不服，提起上訴。

二審最高行政法院表示，吳醫師依值勤表所為急診輪值的超勤工作，新營醫院除核發值班費3萬4350元，並核發急診輪值醫療資源不足獎勵金67萬8600元，吳醫師受有的值班費加計醫療資源不足獎勵金總額，確優於各機關加班費支給要點，評議後認為一審判決無誤，日前駁回上訴，全案確定。

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