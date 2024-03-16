疑未站穩「倒栽蔥」58歲男攀玉山前峰跌落邊坡送醫不治

玉山前峰發生一起登山意外，消防人員將跌落邊坡死亡的吳姓山友遺體抬下山。（民眾提供）

2024/03/16 16:30

〔記者謝介裕／南投報導〕玉山登山意外又一樁！玉山國家公園近期掀起攀登前5峰及後4峰的熱潮，今（16）日中午有1名吳姓男子（58歲）挑戰玉山前峰時，在即將攻頂的最危險路段石瀑區，疑似沒站穩腳步整個人往後仰呈「倒栽蔥」方式跌落邊坡，致頭部撞擊巨大石頭後，當場失去意識，經現場山友及消防人員施以CPR急救仍回天乏術，這也是台中逢甲大學EMBA峰鷹登山協會會長張忠益夫婦挑戰玉山後4峰罹難後，又一起山難事件。

玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）表示，今日下午12點41分接獲塔塔加警察小隊通報，指吳姓山友攀爬玉山前峰線接近山頂處時，不小心滑落邊坡，玉管處排雲管理站及案發現場轄區的嘉義縣阿里山消防人員接獲後，也火速趕抵現場，雖然當下吳男已失去意識，但玉管處及消防員都不放棄，仍積極予以CPR急救，無奈還是未能救回。

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玉管處指出，玉山前峰海拔標高3239公尺，日治時期名為前山、新高前山，呈東西橫嶺，南北坡面陡峭之勢，從塔塔加主峰線登山口循玉山步道，經孟祿亭至2.7K處即為前峰的登山口，一直到登頂的距離雖然僅1公里左右，但陡坡加上如瀑布般的大小石頭才有「石瀑區」之名，也是該山最艱難、危險的路段，吳男也因此才腳步未站穩而跌落邊坡罹難，令陪同的友人及救援人員鼻酸難過。

玉山前5峰為玉山主峰（3952公尺）係台灣第一高峰，展望良好，四周群山盡在眼底；玉山東峰（3869公尺），三面皆為斷崖十分險峻，形如堡壘，為十峻之首，有鐵鍊輔助攀岩陡上；玉山北峰（3858公尺），山勢尖聳，山頂擁有台灣最高建築物「北峰氣象站」，也是欣賞玉山主峰的最佳位置；玉山西峰（3528公尺）沿途有高大冷杉，山頂留有山神廟，是台灣少數保留完整的日本神社遺跡；玉山前峰（3239公尺）則像是玉山群峰的前哨站，各有各的特色。

玉管處說，吳男此次計畫以一天時間往返玉山前峰，但仍不慎發生意外，因此，再度提醒民眾，出門登山前，務必在技術、體力、耐力等各方面作好風險評估，勿貿然躁進，才是確保安全之道。

「玉山前峰」是攀登玉山前5峰的前哨站，其中「石瀑區」充斥大小石頭，可說是登此山最艱難及危險的路段，提醒山友要多加注意。（玉管處提供）

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