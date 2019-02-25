賣「燒番麥」苦女遭父襲胸 無恥爸遭判9月刑

2019-02-25 22:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓狼父2014年9月間，找14歲女兒外出幫忙賣玉米，沒想到他見女兒發育成熟、凹凸有緻，竟心生歹念襲胸，當場被奶奶目睹大聲斥責，狼父才罷手。奶奶大義滅親帶著孫女報警逮狼父，雖事後祖孫倆向法官求情不願見他被關，但因他是累犯，又故意對未成年女兒下手，因此法官仍依強制猥褻罪判刑9月。

判決指出，53歲陳男平日打工，偶爾也會在店門口賣玉米維持家計。2014年間9月間，找14歲女兒幫忙他去路旁賣「燒番麥」，女兒乖巧答應父親要求，也準備外出幫父做生意。

陳男見女兒身材凹凸有緻，竟心生歹念，伸手襲胸，一旁的奶奶目睹兒子獸行，大聲喝斥「你在幹嘛！」，才讓兒子嚇到罷手。奶奶立即將孫女帶離現場，還大義滅親報警抓兒子。狼父向法官坦承犯行。法官認，由於狼父曾犯恐嚇罪遭判刑，執行完畢5年內再犯，是累犯，且被害人是未成年，再加重其刑。

法官審酌，少女才14歲，陳男身為父親卻不知保護照顧，為滿足個人私慾，枉顧倫常，強制猥褻少女，不尊重他人性自主權，危害她的身心，造成難以磨滅的陰影，影響人格發展，念及被告犯後坦承犯行，考量少女及被告母表達願給從輕量刑機會，因此依強制猥褻罪累犯，判刑9月。

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