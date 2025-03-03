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    疑涉貪特別費百萬交保 台中市地政局長吳存金火速請辭

    台中市政府地政局長吳存金疑涉不實核銷特別費，遭台中地檢署搜索約談，訊後認定吳存金涉公務員利用職務上機會詐取財物罪嫌重大，諭知交保新台幣100萬元；台中市政府上午指出，吳存金今（3）日請辭獲准。（資料照）

    台中市政府地政局長吳存金疑涉不實核銷特別費，遭台中地檢署搜索約談，訊後認定吳存金涉公務員利用職務上機會詐取財物罪嫌重大，諭知交保新台幣100萬元；台中市政府上午指出，吳存金今（3）日請辭獲准。（資料照）

    2025/03/03 09:40

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    吳存金被請辭？台中地政局員工：今早收到的是假單

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府地政局長吳存金疑涉不實核銷特別費，遭台中地檢署搜索約談，訊後認定吳存金涉公務員利用職務上機會詐取財物罪嫌重大，諭知新台幣100萬元交保；台中市政府今（3）日上午指出，吳存金請辭獲准，關於疑涉不當使用特別費一事，市政府全力配合檢調查察釐清案情，絕不護短。

    吳存金上月25日前疑因特支費使用事宜，被廉政署中部地區調查組帶回偵訊，吳存金辦公室及住家25日即遭搜索，消息傳出引發震憾；據悉，吳存金已連續多日未上班。

    台中市政府今指出，吳存金今（3）日請辭獲准，關於吳存金疑涉不當使用特別費一事，台中市政府全力配合檢調查察釐清案情，絕不護短。

    這也是台中市政府團隊近一個月以來第二位請辭獲准的一級主管；日前國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧被爆在上班時間請休假參加德州撲克比賽，請辭台中市政府研考會主任獲准。

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